Benzyna mocno w górę. Na stacjach benzynowych znów 7 z przodu

Cena litra benzyny 95 sięgnęła 16 maja na warszawskich stacjach nawet 7,25 zł. Jeszcze w piątek 13 maja było to nawet o 30 groszy mniej. Co ciekawe, w tym samym czasie potaniał diesel, którego cena spadła o około 10 groszy na litrze. Średnia cena benzyny w Polsce to 6,87 zł za litr, a diesla już 7,39 zł.

Maj będzie miesiącem podwyżek cen paliw

Eksperci nie mają dobrych wiadomości dla kierowców. Jak twierdzą, maj będzie stał pod znakiem dużych podwyżek cen paliw. To już kolejny tego typu miesiąc w ostatnim czasie. Wcześniejsze podwyżki (pierwsza jeszcze w grudniu 2021 r.), zostały wyhamowane przez tarcze antyinflacyjne, które wprowadził rząd. Pierwsza z nich zdjęła z paliw podatek akcyzowy, druga obniżyła VAT z 23 do 8 proc.

To właśnie o tym fakcie powinni pamiętać kierowcy, ale także obywatele, który samochodem nie jeżdżą, gdyż ceny paliwa przełożą się na koszty transportu, a co za tym idzie na ceny niemal wszystkich produktów i części usług. Jeśli rząd nie zdecyduje się kontynuować działania tarcz antyinflacyjnych, to ceny paliwo drastycznie wzrosną. Co prawda mówiono już, że powroty do pierwotnych poziomów VAT-u, a także nakładanie akcyzy będzie się odbywało stopniowo, ale nie zmienia to faktu, że ceny wtedy mogą wystrzelić.

Ceny paliwa głównym czynnikiem inflacji

To, jak rosną ceny paliwa, widać w danych inflacyjnych, które przedstawia Główny Urząd Statystyczny. W informacjach za kwiecień 2022 roku podano, że ceny transportu wzrosły o 21,1 proc. To właśnie w tej kategorii zaszyte jest paliwo. Transport jest kategorią, która obok cen mieszkań, rośnie najszybciej.

