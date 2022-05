Rosja odcięła Google od kont bankowych. Firma zamierza ogłosić upadłość

Google informuje, że planuje ogłosić bankructwo swojego rosyjskiego oddziału. Wszystko z powodu działań Rosji, która w odpowiedzi na sankcje gospodarcze nałożone przez Zachód, postanowiła zablokować konta bankowe Google'a. W praktyce dla firmy oznacza to, że nie jest w stanie płacić pracownikom i kontrahentom w Rosji.

Rosja walczy z Google

Zablokowanie kont bankowych przez rosyjskie władze to kolejny etap konfliktu między Kremlem a Alphabet – właścicielem Google'a. Rosja niemal od początku swojej zbrodniczej inwazji na Ukrainę naciska na amerykański koncern, aby ten nie blokował dostępu do rosyjskich mediów w serwisie YouTube. Problemem są także materiały, które Rosja uznaje za nielegalne i szerzące nieprawdę o wojnie. Google zablokował w Europie dostęp do kanałów mediów propagandowych Kremla, takich jak Russia Today, czy Sputnik.

„Zablokowanie kont bankowych rosyjskiego oddziału Google'a przez tamtejsze władze sprawiło, że nie może on działać, płacić rosyjskim pracownikom, dostawcom, podwykonawcom, a także wypełniać innych zobowiązań finansowych” – napisał rzecznik prasowy Google'a. „Google Russia wystąpił z oficjalnym wnioskiem o ogłoszenie bankructwa” – dodał.

Już w kwietniu Google informował, że rosyjskie władze z powodu niewypełnienia żądań dotyczących odblokowania kanałów na YouTube, zajęły miliard rubli (15 milionów dolarów) z konta firmy. Dopiero teraz jednak całkowicie odcięto dostęp do rachunków bankowych. Amerykański gigant nie poinformował, czy w wyniku zablokowania kont doszło do kolejnego przejęcia środków.

Czytaj też:

Największa na świecie wypożyczalnia samolotów w tarapatach. Rosja ukradła jej 113 maszyn