LPP po 20 latach kończy działalność w Rosji

Przypomnijmy, że pod koniec marca Grupa LPP poinformowała o zamknięciu wszystkich sklepów w Rosji. Miesiąc później zarząd spółki wydał komunikat w którym informował o podjęciu kierunkowej decyzji o sprzedaży należących do Grupy LPP zarejestrowanych w Rosji spółek RE TRADING OOO oraz LLC Re Development.

– Obecnie wszystkie funkcjonujące dotychczas w Rosji sklepy stacjonarne oraz online marek LPP pozostają zamknięte. Mając jednak na uwadze wciąż niepewną sytuację oraz brak możliwości przewidzenia losów konfliktu zbrojnego na wschodzie, podjęliśmy kierunkową decyzję o sprzedaży należących do Grupy LPP zarejestrowanych w Rosji spółek RE TRADING OOO oraz LLC Re Development – napisano w komunikacie.





Zakończenie działalności po dwóch dekadach

Z kolei w dzisiejszym komunikacie LPP poinformowało, że na podstawie dokonanego przeglądu ofert i rozmów z potencjalnymi nabywcami zarząd podjął decyzję o sprzedaży spółki RE Trading OOO konsorcjum chińskiemu. Spółka podkreśla, że konsekwencją tej transakcji będzie zakończenie działalności Grupy LPP na terytorium Rosji po 20 latach obecności na tym rynku.

– Na mocy ustaleń stron transakcji, kupujący nie nabędzie praw do wykorzystywania nazw i znaków towarowych marek odzieżowych należących do LPP SA, natomiast nabędzie prawo do wyprzedaży wszystkich towarów należących do spółki rosyjskiej – informuje LPP.

LPP jest polską firmą rodzinną, która od 30 lat prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje na 25 rynkach stacjonarnych (oferta online dostępna jest na 30 rynkach). LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay.







