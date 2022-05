Granica polsko-ukraińska. Prezydent Zełeński ogłosił przełomowe rozwiązanie

– Znaleziono rozwiązanie, które zrewolucjonizuje porządek na naszej granicy – powiedział w swoim najnowszym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.





„Historyczny proces”

Chodzi o ustanowieniu wspólnej kontroli celnej na granicy Polski z Ukrainą. Zdaniem przywódcy Ukrainy to „historyczny proces”. – Wprowadzamy wspólną kontrolę celną z Polską. To znacznie przyspieszy procedury graniczne. Wyeliminuje większość zagrożeń korupcyjnych. Ale to także początek naszej integracji ze wspólną przestrzenią celną Unii Europejskiej. To historyczny proces – powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił również, że „jedność Ukraińców z Polakami jest czymś stałym, czego nikt nie złamie”.

Przypomnijmy, że w niedzielę prezydent RP Andrzej Duda wystąpił na forum parlamentu Ukrainy, Rady Najwyższej, stając się pierwszym zagranicznym przywódcą, który przemawiał w ukraińskim parlamencie od początku wojny na Ukrainie. Polski prezydent podkreślił, że „Polska wspiera i będzie wspierać Ukrainę”. – Nie spocznę, dopóki Ukraina nie stanie się członkiem Unii Europejskiej w pełnym tego słowa znaczeniu – zadeklarował prezydent Andrzej Duda.

W niedziele prezydent Ukrainy poinformował o ustanowieniu nowego odznaczenia "by uhonorować te miasta w partnerskich krajach, które pomogły Ukraińcom najbardziej". Pierwszym odznaczonym miastem został Rzeszów. Zełenski – jak przypomina "Rzeczpospolita" zapowiedział też prace nad ustawą, będącą ukraińskim odpowiednikiem ustawy przyjętej przez polski Sejm, która przyznaje Ukraińcom szukającym schronienia przed wojną w Polsce dostęp m.in. do świadczeń socjalnych czy polskiej ochrony zdrowia.







