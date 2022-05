GUS poda dziś inflację za maj. Analitycy przewidują duży wzrost

Drożyzna postępuje, a dzisiejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego nie poprawią humoru konsumentom. O 10:00 poznamy odczyt inflacji za maj 2022 roku.

Inflacja w Polsce rośnie już od ponad roku

Wzrost cen towarów i usług postępuje niemal niezmiennie od lutego 2021 roku. Drobny wyjątek zanotowaliśmy w lutym 2022 roku, ale wynikał on z wprowadzenia kolejnych tarcz przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Następnie nastąpiło jeszcze bardziej gwałtowne odbicie, które będzie widoczne także w danych, które poznamy już dziś. Przypomnijmy, że cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego ustawiony jest na poziomie 2,5 proc., który ostatnio widziany był już ponad rok temu.

Inflacja znowu w górę. Może sięgnąć 14 proc.

Co do odczytu, który pokaże dziś GUS, większych wątpliwości nie mają analitycy. Są oni zgodni, że zanotujemy kolejny wzrost. Są też zgodni, że będzie on pokaźny. Różnią się jedynie wskazywanym poziomem, który w niektórych prognozach przekracza kolejną granicę.

Najmniej pesymistyczne analizy przedstawiają analitycy BNP Paribas i BOŚ Banku, który uważają, że inflacja za maj w ujęciu rocznym wyniesie 13,5 proc. Nieco większy poziom przewidują specjaliści z Credit Agricole, którzy prognozują 13,7 proc. Najbardziej pesymistycznie do tematu podchodzą analitycy banków Pekao i Santander. W obu przypadkach jest to przełamanie kolejnej psychologicznej granicy. Obie instytucje przewidują osiągnięcie 14 proc. W ostatnich miesiącach inflacja przewyższała jednak nawet najbardziej pesymistyczne prognozy analityków. Odpowiedź w sprawie najnowszego odczytu poznamy już o 10:00.

