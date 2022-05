Inflacja. Ta kategoria produktów drożeje wolniej. Zła wiadomość dla fanów drobiu

Produkty żywnościowe, które są mocno przetworzone, drożeją najwolniej, informuje GDP. Wynika to z faktu, że cena surowców w takich produktach stanowi jedynie mały ułamek całkowitej ceny. Przez to produkty nie są tak bardzo zależne od zmian cen podstawowych produktów.

Najbardziej drożejące kategorie produktów żywnościowych

W zestawieniu rok do roku niektóre kategorie żywności zdrożały prawie od 30 do prawie 50 procent. To np. drób, który jest droższy o 47 proc., margaryna (38 proc.), cukier (35 proc.), czy wołowina (29 proc.). Inne podstawowe produkty, które mocno zdrożały w ciągu 12 miesięcy to masło (26 proc.), mąka (25 proc.), ziemniaki (24 proc.), chleb (24 proc.), ryby (23 proc.), baranina (19 proc.).

Tam, gdzie surowiec stanowi jedynie część ceny produktu, ceny wzrastały wolniej. Na przykład czekolada zdrożała jedynie o 2 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem, a produkty dla niemowląt zaledwie o 1 procent. Przetwory owocowo-warzywne bazujące na zbiorach z ubiegłego roku zdrożały o kilka procent.

Jak twierdzi Paweł Wawrzynowski, analityk sektora Food and Agri w Banku BNP Paribas, cytowany przez „Dziennik Gazetę Prawną”, niższe ceny mogą pojawić się wraz z tegorocznymi zbiorami. Jego zdaniem ceny jednak nie spadną do poziomu z ubiegłego roku.ac

Według instytucji analitycznej Allianz Trade ceny żywności w Europie nadal będą rosnąć. Według analityków szczyt inflacyjny w Polsce nastąpi dopiero pod koniec wakacji, a ceny producentów żywności odpowiadają na poziom inflacji z pewnym opóźnieniem.

