Decyzja RPP ws. stóp procentowych w tym tygodniu. Prognozy ekspertów

Przypomnijmy, że 5 maja Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała po raz ósmy z rzędu o podwyższeniu stóp procentowych, tym razem o 0,75 pkt. proc. Tym samym główna stopa referencyjna osiągnęła poziom 5,25 proc. Dzień później prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiedział dalsze podwyżki stóp procentowych.

– Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe od kilku miesięcy. Będziemy to robić nadal, aż osiągniemy pewność, że inflacja się obniży, aż osiągniemy pewność, że trwale się ona obniży – powiedział Glapiński. – Nadejdzie czas obniżania stóp, ale w tej chwili priorytetem jest obniżanie inflacji – dodał.

Jakie podwyżki?

Jest co obniżać, gdyż jak niedawno podał we wstępnym szacunku Główny Urząd Statystyczny (GUS), ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju br. wzrosły o 13,9 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem zwiększyły się o 1,7 proc.

Decyzję w sprawie stóp procentowych Rada Polityki Pieniężnej ogłosi w środę. O ile nikt nie ma wątpliwości, że kolejne podwyżki będą, to nie ma jednomyślności w kwestii ich skali. Według ekonomistów PKO BP Rada zaproponuje dużą podwyżkę stóp, rzędu 75-100 punktów bazowych. Podniesienia stopy referencyjnej o 75 punktów bazowych do 6 proc. spodziewają się ekonomiści Banku Pekao. Podobne prognozy stawiają ekonomiści Goldman Sachs, mBanku oraz BNP Paribas.

Inflacja dojdzie do 20 proc.?

Nieco ostrożniejsze są przewidywania analityków Morgan Stanley. W ich ocenie Rada Polityki Pieniężnej zwolni tempo zacieśniania polityki monetarnej i w czerwcu zdecyduje się na podwyżkę o 50 punktów bazowych. Po drugiej stronie są eksperci ING Banku Śląskiego. – Ścieżka inflacji bazowej daje RPP zielone światło do solidnej podwyżki stóp procentowych w czerwcu, nawet o 100 punktów bazowych – uważają ekonomiści banku według których szczyt inflacji w Polsce wyniesie 15-20 proc. w czwartym kwartale tego roku.

Dopiero na początku przyszłego roku – jak powiedziała w niedawnym wywiadzie dla TVN 24 minister finansów Magdalena Rzeczkowska – można spodziewać się spadku inflacji. – W ramach naszych prognoz z ministerstwa, które są zgodne z prognozami Komisji Europejskiej, trzeci, czwarty kwartał inflacja powinna się stabilizować, w przyszłym roku być nieco niższa – powiedziała w wywiadzie dla TVN 24 szefowa resortu finansów.

