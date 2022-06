Badanie: Bez dobrego urlopu trudno o zadowolenie z pracy

U progu sezonu urlopowego serwis Pracuj.pl postanowił sprawdzić, jak w tym roku polscy pracownicy planują urlopy i jak się do nich przygotowują. Badanie "Nowe oblicza pracy" przeprowadzono na próbie blisko 1800 pracujących Polaków.

Z badania wynika, że większość pracodawców daje zespołom dowolność w wyborze terminu urlopu wakacyjnego (twierdzi tak 61 proc.) badanych. Niemal co piąty respondent (18 proc.) przyznaje, że w jego firmie wakacyjne urlopy należy odbywać w konkretnych terminach określonych przez pracodawcę. Blisko połowa ankietowanych (45 proc.) deklaruje, że termin urlopu musi być dostosowany do planów wakacyjnych współpracowników.

Jak na urlop, to w lipcu lub sierpniu

Zdecydowana większość, bo trzy czwarte pracowników (75 proc.) udaje się na urlop w lipcu bądź w sierpniu. We wrześniu wypoczywa 14 proc. ankietowanych, zaś zaledwie 8 proc. bierze urlop już w czerwcu. Wiele zależy tu od uwarunkowań życia prywatnego pracowników. W lipcu i sierpniu urlop planują osoby posiadające dzieci (jak wiadomo jest to czas, gdy nie ma zajęć w szkole). Potwierdzają to dane z których wynika, że wypoczynek w czerwcu i wrześniu wybierają częściej osoby w wieku 18-24 lat, czyli na ogół osoby, które nie mają jeszcze potomstwa. Dodatkowo wrzesień to jeszcze czas wakacji dla studentów.

Ponad połowa Polaków (54 proc.) preferuje dłuższy wypoczynek, czyli decyduje się na wykorzystanie znacznej części dni urlopowych w jednym ciągu. Blisko co trzeci pracownik (31 proc.) decyduje się na dwie „tury” wakacji. Mniejszym zainteresowaniem cieszy się rozłożenie urlopu tak, aby był on uzależniony od tzw. „długich weekendów” (8 proc.). Badani planują w większości przynajmniej dwutygodniowy wypoczynek (51 proc.), choć nie brakuje takich, którzy decydują się na jeszcze dłuższy urlop (15 proc.). Blisko jedna trzecia ankietowanych planuje wypoczynek na minimum 5 dni roboczych, a jedynie 8 proc. chce skorzystać z urlopu trwającego maksymalnie kilka dni.

Zdecydowana większość, bo 81 proc. Polaków uważa, że dobry urlop jest kluczowy, aby utrzymać zadowolenie z pracy.

Większość pracowników przekazuje obowiązki

Autorzy badania zwrócili również uwagę na kwestię przekazywania obowiązków przez osoby udające się na urlop tym, którzy będą ich przez ten czas zastępować. Z badania wynika, że aż 82 proc. pracowników stara się przekazać wszystkie ważne informacje swoim współpracownikom zanim wyjada na wakacje. Okazuje się, że w 50 proc. przypadków taka procedura jest wymagana przez pracodawcę.

Badanie „Nowe oblicza pracy” przeprowadzone zostało na reprezentatywnej grupie 1796 Polaków posiadających pracę.

