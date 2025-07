Wakacje 2025 ruszyły. Polacy nie będą oszczędzać?

Wakacje 2025 ruszyły na dobre. Jak pokazuje badanie „Finanse Polaków" przygotowane na zlecenie Banku Millennium, w tym roku wakacyjny wyjazd planuje 61 proc. Polaków, z czego nieco ponad połowa (53 proc.) zamierza wypoczywać w kraju. Sprecyzowanych planów urlopowych nie ma jeszcze 18 proc. respondentów, a co piąty badany deklaruje, że nigdzie się w tym roku nie wybiera.

Twórcy badania zwracają uwagę, że Polacy chętnie podróżują po kraju. Niemal 80 proc. odwiedza inną miejscowość niż ta w której mieszka przynajmniej raz w roku, a jedna trzecia badanych czyni to nawet cztery razy w roku. Prawie połowa respondentów (47 proc.) co najmniej raz w roku wybiera się za granicę, a 26 proc. w ogóle tego nie robi. Najczęściej za granicę jeździmy z rodziną lub dziećmi (44%) albo z partnerem lub partnerką (40 proc.). Nieliczni badani wyjeżdżają sami (11 proc.).

Ile wydamy w tym roku na wakacje?

Z badania wynika też, że w tegoroczne wakacje wydamy więcej niż przed rokiem. Na główny wyjazd urlopowy planujemy wydać średnio 4161 zł za osobę, czyli o 391 zł więcej niż w 2024 roku. Kwota ta uwzględnia wydatki na transport, nocleg, wyżywienie i atrakcje. Niemal 30 proc. respondentów planuje przeznaczyć na wyjazd maksymalnie do 2500 zł na osobę, a 71 proc. – przekroczy tę kwotę. Rok temu te proporcje wynosiły odpowiednio 45 i 55 proc.

Z ostatniego sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że największy odsetek Polaków zamierza wydać w tym roku na wakacyjny wyjazd od 1000 do 2000 zł (23,3 proc.). Nieco mniej, bo 19,1 proc. respondentów wyda od 2000-3000 zł. Od 3000 do 5000 zł zamierza przeznaczyć 15 proc. ankietowanych, a niemal 13 proc. mniej niż 1000 zł. Niespełna 8 proc. szacuje wydatki na poziomie 5000-7000 zł, a jedynie 3,5 proc. powyżej 7000 zł. 18,4 proc. uczestników badania wybrało opcję „nic nie wydam na wakacje/nie dotyczy mnie to".

Badanie „Finanse Polaków" zrealizował w dniach 6-12 czerwca 2025 roku Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Banku Millennium na reprezentatywnej próbie 1 046 osób metodą CAWI.

