Glapiński: Zbliżamy się do końca zwiększania stóp procentowych. Prezes podał termin obniżek

Prezes Narodowego Banku Polskiego podczas konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej poinformował, kiedy można się spodziewać pierwszych obniżek stóp procentowych.

– Kiedy cykl podwyżek się skończy nie mogę powiedzieć, ale na pewno jesteśmy bliżej końca niż początku, bo poziom jest już wysoki – powiedział prezes NBP Adam Glapiński. – Pod koniec przyszłego roku, jeśli nie nastąpią niespodziewane zdarzenia, to będzie możliwe zmniejszanie stóp procentowych – dodał.

Proszę pamiętać, że żadną polityką pieniężną NBP nie może wyregulować cen surowców na światowych rynkach. Może jednak zapobiec szokom cenowym. My jesteśmy nastawieni na to, aby ta inflacja nie trwała dłużej, niż wynika z tych szoków. To nie jest tak, że za każdym razem, gdy podnosimy stopy procentowe, to będzie spadała inflacja. To jest niemożliwe – powiedział.

„Podnoszenie stóp procentowych to gorzki ale skuteczny lek”

– Podnoszenie stóp procentowych to gorzki ale skuteczny lek dla gospodarki - powiedział Adam Glapiński. - poza ceną, którą muszą zapłacić kredytobiorcy zwiększa także koszt obsługi zadłużenia dla państwa. Interesuje nas jednak stałe, długotrwałe obniżenie inflacji – dodał.

Prezes wskazał także, że podwyżki stóp procentowych to teraz zjawisko globalne. Robi to większość banków centralnych. Wśród nich jest także amerykańska Rezerwa Federalna, a dziś podwyżki w lipcu i wrześniu zapowiedział Europejski Bank Centralny.

– Operujemy w realiach wojny. Ona jest trudna i kosztuje gospodarkę, ale damy radę. Jestem wdzięczny, że przyszło mi być odpowiedzialnym za NBP w tak trudnym czasie. To jest moja ostatnia misja. Uważam, że jestem właściwym prezesem na tak trudny czas. To samo myślę o tym rządzie – powiedział Adam Glapiński.

