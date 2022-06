Prezes KGHM "Naszym strategicznym projektem jest energia atomowa"

Przypomnijmy, że KGHM w ramach umowy zawartej z amerykańską firmą NuScale planuje wdrożenie technologii małych reaktorów jądrowych (SMR) w Polsce. Pierwsza elektrownia ma zostać uruchomiona do 2029 roku. – SMR pozwoli KGHM zadbać o bezpieczeństwo energetyczne – powiedział w środę prezes KGHM Marcin Chludziński.

Gamechanger dla przemysłu?

Chludziński był jednym z uczestników debaty "Rola spółek skarbu państwa w budowaniu siły gospodarczej Polski” na Kongresie 590, który rozpoczął się 22 czerwca w podwarszawskim Nadarzynie. Chludzinski nie ma wątpliwości, że SMR zmieni oblicze naszego przemysłu:

– Mamy ogromny rynek przemysłowy, ale też rynek konsumenta indywidualnego w kontekście dostarczania energii do miasta, czy energii cieplnej – mówił prezes KGHM.

– Czy to gamechanger dla przemysłu, czy gamechanger dla Europy w kontekście kryzysu, jeśli chodzi o paliwa kopalne? Wszystko będzie zależało od tego, jak się rozwinie myślenie naszych struktur europejskich ws. tej energii, bo zdania są podzielone odnośnie tego, jak traktować energetykę jądrową – dodał.

Chludziński zaznaczył jednak, że "nie ma co się oglądać na myślenie o energii jądrowej w kontekście europejskim, trzeba natomiast robić swoje". – Ta energia ma kilka przewag, przede wszystkim jest zeroemisyjna i optymalna cenowo – podkreślał prezes KGHM.

Chludziński tłumaczył, że zadaniem każdego prezesa jest myślenie o tym co się dzieje dzisiaj, ale należy myśleć strategicznie. – Musimy myśleć strategicznie i takim strategicznym projektem jest energia atomowa – powiedział prezes KGHM.

Kolejne działania

W trakcie debaty Chludziński ogłosił kolejne działania dotyczące projektu wdrożenia SMR. Będzie to wniosek o ocenę technologii i bezpieczeństwa do Polskiej Agencji Atomistyki oraz studium lokalizacyjne, które wskaże miejsce, gdzie projekt będzie najlepiej się rozwijał, ze względu na bezpieczeństwo i możliwości przyłączeniowe.

Chludziński przyznał również, że KGHM myśli o kadrze zarządzającej tą inwestycją. – Przygotowujemy Centrum Symulacyjne pracy takiej elektrowni, tak by specjaliści mieli, gdzie przygotować się do nowych obowiązków. Energetyka jądrowa jest jedną z bardziej zaawansowanych dziedzin w dzisiejszym świecie, ale nie mieliśmy jej do tej pory w Polsce – mówił prezes KGHM.

Czytaj też:

Kongres 590: „Spółki skarbu państwa czują społeczną odpowiedzialność”