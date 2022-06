Zmiany w Karcie Nauczyciela przegłosowane. Krótsza ścieżka awansu i „godzina dostępności”

Przyjęta przez Sejm nowelizacja Karty nauczyciela zmniejsza liczbę stopni awansu zawodowego o dwie pozycje: znikająnauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. Tym samym pierwszym stopniem będzie nauczyciel początkujący (niemający stopnia awansu zawodowego), a następnie nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. O pierwszy stopień awansu, czyli stopień nauczyciela mianowanego, nauczyciel będzie mógł się starać po 4 latach pracy. W tym okresie przez 3 lata i 9 miesięcy młody nauczyciel będzie odbywał nie staż, ale „przygotowanie do zawodu”.

Godzina dostępności dla uczniów, inne zasady zatrudnienia nowych nauczycieli

W trakcie „przygotowania do zawodu” będzie on zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony. Po przepracowaniu co najmniej dwóch lat w szkole i uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy, nauczyciel będzie zatrudniany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Nowelizacja wprowadza też zmiany dotyczące wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Średnie wynagrodzenie nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego ma wynosić 120 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Wysokość średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego pozostanie bez zmian.

Posłowie odrzucili pięć poprawek opozycji do nowelizacji Karty. Poprawka zgłoszona przez Lewicę zakładała zwiększenietzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych do 174 proc. kwoty bazowej, a nauczycieli dyplomowanych do 224 proc. Odrzucona została też poprawka KO zakładała zwiększenie tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących.



W ramach 40-godzinnego tygodnia pracy, nauczyciel będzie zobowiązany do godzinnej „dostępności”, w trakcie której rodzice i uczniowie będą mogli skorzystać z konsultacji. KO i Lewica postulowały wykreślenie zapisów wprowadzających tę godzinę dostępności.

