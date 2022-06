Podatek od kampera coraz bliżej. Trudno o gorszy początek wakacji

Jednym z licznych efektów pandemicznych obostrzeń okazał się swoisty boom na kampery. Okazały się one hitem wakacji w 2020 roku (pierwsze lato z Covid-19), jak również tych ubiegłorocznych. W czasie gdy restrykcje utrudniały nam spędzenie wolnego czasu w kraju, czy za granicą, wielu Polaków uznało, że warto je spędzić po swojemu, w towarzystwie kampera. Niektórzy go wypożyczali, ale nie brakowało osób, które zamarzyły sobie mieć kampera na stałe, w związku z czym decydowali się na sprowadzenie z zagranicy samochodu dostawczego, a później przerobienie go na kampera. Część osób z tej ostatniej grupy będzie musiała już niebawem zapłacić podatek, zwany potocznie podatkiem od kampera.

Wszystko za sprawą przyjętej w marcu zeszłego roku przez parlament nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw. Miesiąc później regulacja została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ministerstwo Finansów nie kryło, że jej celem jest uszczelnienie systemu opodatkowania akcyzą samochodów osobowych. Media zwracały uwagę, że nowela ma uderzać w rejestrujących luksusowe samochody np. jako auto lawety, omijając w ten sposób podatek. Przy okazji jednak „oberwali” również ci, którzy przerabiali zagraniczne auta dostawcze na kampery. Przed zmianami – jak zauważał – Dziennik Gazeta Prawna należało płacić akcyzę za sprawdzenie kampera z zagranicy, nie było to natomiast konieczne w przypadku sprowadzania auta dostawczego lub busa (przerabianego później na kampera) z innego kraju Unii Europejskiej. Nowela to zmienia, właściciele kamperów tak jak dotąd mają 30 dni na powiadomienie starostwa o przeróbce, nowością będzie jednak konieczność zapłaty w związku z tym podatku.

Podatek od kampera od roku, dlaczego płatność dopiero teraz?

Nowelizacja weszła w życie 1 lipca ubiegłego roku, ale podatek od kampera trzeba będzie uiszczać dopiero od lipca tego roku. Dlaczego tak się stało? Zdecydowały o tym poprawki Senatu. Izba wyższa parlamentu wprowadziła przepis przejściowy, który – jak podkreślało Ministerstwo Finansów – przesuwa termin powstania obowiązku podatkowego.

– Przepis przejściowy przesuwa na 1 lipca 2022 roku termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, w tym samochód kempingowy, która nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku. Oznacza to, że dopiero od 1 lipca 2022 roku podatnicy będą mieć obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej oraz obliczenia i zapłaty akcyzy od samochodów, w przypadku których nastąpiła zmiana rodzaju pojazdu na samochód osobowy w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku – informował przed rokiem resort finansów.

W momencie wprowadzenia nowelizacji eksperci chwalili przesunięcie terminu płatności podatku, niemniej jednak zwracali uwagę na fakt, że prężnie rozwijająca się branża i tak zostanie obciążona nowym kosztem.

