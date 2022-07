Belka: Już inflacja 8 proc. jest absolutnie destrukcyjna dla gospodarki. 16 proc. oznacza załamanie

– Mam wrażenie, że jest kilku pilotów, którzy słabo się ze sobą komunikują i podejmują decyzje, które są często sprzeczne. Gdybyśmy lecieli na autopilocie, to byłoby lepiej – powiedział na antenie RMF FM Marek Belka, europoseł Lewicy, były premier, minister finansów i szef Narodowego Banku Polskiego, odpowiadając na pytanie „Czy leci z nami pilot?”.

NBP powinien wyemitować obligacje antyinflacyjne

Były premier nie ograniczył się jednak wyłącznie do krytyki. Wskazał także potencjalne ruch, które może wykonać Narodowy Bank Polski, aby skuteczniej walczyć z inflacją. – O wiele skuteczniejsze wydaje się teraz emitowanie wysoko oprocentowanych obligacji antyinflacyjnych, które powodowałyby, że część pieniądza z rynku na jakiś czas zostałaby zagrożona. Nie wiem, dlaczego NBP tego nie czyni – powiedział Marek Belka.

Przyznał jednak, że naprawa gospodarki nie będzie procesem ani łatwym, ani szybkim. – Oprócz czynników zewnętrznych, przez kilka lat pracowaliśmy nad destabilizacją gospodarki. Nie da się tego z dnia na dzień naprawić. To będzie bolesny proces. Mam nadzieję, że rząd nie będzie czekał do wyborów, tylko zabierze się do pracy – ocenił.

Prof. Marek Belka wskazał także, jakie czynniki realnie wpłyną na zahamowanie wzrostu cen towarów i usług w Polsce. – Są dwa czynniki, które mogą osłabić tempo inflacji. Po pierwsze to zmieniająca się na lepsze sytuacja na rynku surowców energetycznych, ale one są bardzo wrażliwe na decyzje polityczne i przebieg wojny na Ukrainie. Drugi czynnik, który na pewno zadziała antyinflacyjnie, to osłabienie koniunktury gospodarczej. Jeśli z 8 proc. spadamy w drugim kwartale do 4,5, a w trzecim nawet może do 1,5 proc., to będzie to miało wpływ osłabiający na tempo inflacji. Chociażby przez to, że tempo wzrostu płac nie będzie nadążać za inflacją – powiedział.

16 proc. inflacji grozi załamaniem gospodarki

Prof. Marek Belka wskazał, że największy problem przy tak wysokiej inflacji mają jednak mali przedsiębiorcy, dla których może ona oznaczać konieczność zamknięcia działalności gospodarczej. – Trudna była już pół roku temu. Inflacja 8 proc., to już inflacja, która jest absolutnie destrukcyjna dla gospodarki. 16 proc. w prostej linii szybko prowadzi do załamania i zastoju gospodarki. Nie wydaje mi się, aby dało się prowadzić działalność gospodarczą przy takiej inflacji. Trzeba się za to wziąć, ale to musi boleć – ostrzegł były premier.

Czytaj też:

Niepokojąca prognoza NBP. W pesymistycznym scenariuszu nawet 26 proc. inflacji