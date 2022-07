Produkty Nestlé znacząco zdrożały. Firma ujawnia powód

Nestlé przedstawiło w czwartek komunikat dotyczący swoich wyników finansowych. Producent batonika KitKat czy płatków zbożowych Nesquik poinformował, że w pierwszej połowie tego roku podniósł ceny o 6,5 proc. ze względu na najwyższy wzrost kosztów od czterech dekad. O blisko 5 proc. wzrosły ceny produktów w Europie, za to w Ameryce Północnej aż o 9,8 proc.

Według prezesa Nestlé, Marka Schneidera, podwyżki zostały wprowadzone w sposób „odpowiedzialny”. – Ograniczyliśmy wpływ bezprecedensowej presji inflacyjnej i problemów związanych z łańcuchem dostaw na rozwój naszych marż poprzez zdyscyplinowaną kontrolę kosztów i wydajność operacyjną – tłumaczy cytowany przez Reutersa prezes Nestlé.

Z danych, które przytacza agencja wynika, że w pierwszej połowie tego roku szwajcarski gigant spożywczy zwiększył sprzedaż o 9,2 proc. do 45,6 miliarda franków szwajcarskich. Zysk netto zmniejszył się natomiast o 11,7 proc. do 5,2 mld franków, do czego przyczyniły się m.in. wyższe podatki.

Nie tylko Nestlé podnosi ceny

Przypomnijmy, że w marcu Nestlé poinformowało o wstrzymaniu inwestycji w Rosji w związku z atakiem tego kraju na Ukrainę. Firma zdecydowała o wycofaniu swoich popularnych artykułów, nadal jednak sprzedaje takie podstawowe produkty, jak np. odżywki dla niemowląt, czy produkty do żywienia medycznego.

W ostatnim czasie podwyżki cen swoich produktów ogłosił McDonald's. Po raz pierwszy od blisko 15 lat wzrośnie cena kultowego cheeseburgera. W Wielkiej Brytanii jego cena wzrośnie z dotychczasowych 99 pensów do 1,19 funta. Podniesienie cen średnio o 5 proc. zapowiedzieli również przedstawiciele Coca-Coli. Podwyżki te to odpowiedź m.in. na rosnące ceny paliwa, wzrost płac, czy droższe składniki.

