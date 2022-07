Wrocław dopłacił do koncertu Dawida Podsiadły. Kwota idzie w miliony

Czerwcowy koncert Dawida Podsiadły we Wrocławiu cieszył się olbrzymim zainteresowaniem ze strony publiczności. Okazuje się jednak, że choć w wydarzeniu uczestniczyło ponad 40 tys. osób, to miasto musi do koncertu dopłacić. I to sporo.

Jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów Dawid Podsiadło zagrał 18 czerwca koncert we Wrocławiu, przyciągając 40 tys. osób. Wydawać by się mogło, że dzięki temu miasto może całkiem sporo zarobić. W tym wypadku jednak okazało się, że stolica Dolnego Śląska nie tylko nie zarobiła, ale musiała do koncertu... dopłacić. Dopłacić ponad 2 mln zł. Wrocław musi dopłacić 2,2 mln zł O sprawie napisał w mediach społecznościowych wrocławski radny Robert Grzechnik. – Jakie było moje zdziwienie, gdy dowiedziałem się, że miasto musi dopłacić do tego koncertu 2,2 mln zł. Ta kwota znalazła się wśród poprawek do budżetu, które zostały przegłosowane na ostatniej sesji Rady Miejskiej Wrocławia – napisał Grzechnik. – Rozumiem, że imprezy masowe przyciągają turystów, dzięki czemu zostawiają oni pieniądze w restauracjach, barach, hotelach, sklepach. Jednak to, że dopłacamy do koncertu z miejskiej kasy, przy pełnym stadionie, nie jest dla mnie normalne – dodał. Dlaczego miasto musi dopłacać do wydarzenia, które cieszyło się tak wielkim zainteresowaniem? Radny wyjaśnia, że umowa w sprawie koncernu była podpisywana trzy lata temu, gdy mieliśmy zupełnie inną rzeczywistość gospodarczą, a ceny od tego momentu wzrosły niebotycznie. Grzechnik zaznacza jednak, że w umowie pomiędzy miastem a wokalistą jest „element rozliczenia wpływu z biletów”, więc być może Wrocław nie będzie ostatecznie tak bardzo stratny na wydarzeniu. Grzechnik nie kryje jednak oburzenia, że „grubo opłacani miejscy specjaliści” nie wiedzą jeszcze ostatecznie, ile miasto może odzyskać z biletów. Dawid Podsiadło zdobył popularność dokładnie 10 lat temu, gdy w cuglach zwyciężył drugą edycję programu „X Factor”. W 2013 roku ukazał się jego debiutancki album „Comfort and Happiness”. Od tamtego czasu wokalista wydał jeszcze dwa albumy. Największe przeboje Podsiadły to m.in. „Trójkąty i kwadraty”, „Małomiasteczkowy”, „W dobrą stronę”, czy „Nie ma fal”. Czytaj też:

Prezes Śląska Wrocław mówił o sprzedaży klubu. Wymowne słowa o inwestorach z Arabii Saudyjskiej