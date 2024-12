Prawie 90 proc. pracowników do zwolnienia? Kontrowersyjna decyzja dużej firmy

Pracownicy AGI-DS Poland, działającego w ramach Amazon MLS Poland, zostali poinformowani o planowanej zmianie warunków pracy. Firma zamierza zrezygnować z modelu zdalnego i hybrydowego, wprowadzając wyłącznie stacjonarną pracę z biura w Gdańsku. Decyzja ta dotyczy około 86 proc. zatrudnionych, którzy obecnie pracują w trybie zdalnym, co stawia wielu z nich przed groźbą utraty zatrudnienia.

Kontrowersyjna decyzja Amazona

Według Komisji Zakładowej OZZIP, decyzja o przejściu na pracę stacjonarną została podjęta bez przedstawienia szczegółowych analiz. Związkowcy wskazują, że globalne badania oraz wewnętrzne dane Amazona pokazują efektywność pracy zdalnej. Mimo to firma powołuje się na kwestie bezpieczeństwa danych, chociaż nie odnotowano żadnych incydentów z tym związanych.

Duży problem dla załogi

Wprowadzenie pracy stacjonarnej wymagałoby od pracowników przeprowadzki do Gdańska, co wiąże się z destabilizacją życia rodzinnego, wysokimi kosztami i koniecznością zmiany szkół czy miejsc pracy partnerów. Zdaniem związkowców, zmiana ta jest niezgodna z polityką firmy dotyczącą inkluzywności i działań proekologicznych. W efekcie, większość pracowników objętych obowiązkiem pracy z gdańskiego biura, prawdopodobnie musiałaby podjąć decyzję o zmianie zatrudnienia. Nie wszystkim, co absolutnie zrozumiałe, byłoby to na rękę.

Oczekiwania pracowników

Zatrudnieni oczekują od Amazon MLS Poland:

Wycofania decyzji o pełnym przejściu na model stacjonarny. W przypadku jej utrzymania – przedstawienia rzetelnych analiz oraz zapewnienia wsparcia dla osób, które nie mogą zmienić miejsca zamieszkania.

Związkowcy apelują o dialog

Komisja Zakładowa OZZIP podkreśla, że wymuszenie przeprowadzki i codziennych dojazdów obniży jakość życia pracowników oraz narazi firmę na utratę doświadczonych specjalistów. Pracownicy oczekują transparentności oraz uwzględnienia ich głosu w procesie decyzyjnym.