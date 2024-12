Polska na minusie. Rekordowy spadek w rozliczeniach z UE

Polska odnotowała najgorszy wynik w rozliczeniach z Unią Europejską od 2005 roku – wynika z opublikowanych statystyk Ministerstwa Finansów. W 2023 roku saldo finansowe Polski wobec budżetu Unii Europejskiej wyniosło zaledwie 4,4 mld zł. To rekordowo niski wynik w ostatnich latach, który znacząco odbiega od poprzednich okresów, gdy Polska była jednym z największych beneficjentów funduszy unijnych.

Rekordowy spadek salda

Saldo finansowe Polski w relacjach z Unią Europejską odzwierciedla różnicę pomiędzy otrzymanymi dotacjami a składkami, jakie Polska wpłaca do wspólnego budżetu. W 2023 roku wynik ten spadł o blisko 80 proc. w porównaniu do 2022 roku, kiedy saldo wynosiło 21,7 mld zł. To najniższy rezultat od czasu przystąpienia Polski do UE w 2004 roku.

Eksperci wskazują, że jednym z głównych powodów tego spadku jest niewykorzystanie dostępnych środków unijnych, co wynika z opóźnień w realizacji projektów i problemów proceduralnych.

Problemy z absorpcją funduszy

Jednym z kluczowych wyzwań stojących przed Polską jest efektywne wykorzystywanie funduszy unijnych. W 2023 roku Polska wpłaciła do budżetu UE 30,4 mld zł, ale otrzymała z niego jedynie 34,8 mld zł. W poprzednich latach różnica pomiędzy wpłatami a otrzymanymi środkami była znacznie większa, co pozwalało Polsce na dynamiczny rozwój infrastruktury i inwestycje.

Eksperci podkreślają, że problemem jest brak sprawności administracyjnej oraz spory polityczne, które wpływają na tempo realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych. Obecnie Polska wykorzystuje tylko niewielką część dostępnych środków.

Porównanie z poprzednimi latami

W latach 2005-2022 Polska była jednym z największych beneficjentów funduszy unijnych. Rekordowe saldo osiągnięto w 2020 roku, gdy wyniosło ono aż 55,4 mld zł. W ciągu ostatnich dwóch dekad Polska korzystała z miliardowych dotacji na rozwój infrastruktury, edukację i ochronę środowiska.

Jednak 2023 rok przyniósł znaczący zwrot – nie tylko zmniejszono efektywność w pozyskiwaniu funduszy, ale także zwiększyły się trudności związane z realizacją projektów.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że konieczne jest zwiększenie tempa realizacji projektów i poprawa współpracy administracyjnej w zakresie wykorzystania funduszy unijnych. Eksperci podkreślają, że Polska musi skupić się na poprawie absorpcji środków, aby uniknąć dalszego pogłębiania strat w przyszłych latach.

Czytaj też:

Metro w kolejnym polskim mieście. Bruksela pomoże?Czytaj też:

Polityczny romans Węgier i Rosji. Péter Szijjártó z misją w Moskwie