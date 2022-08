Czternasta emerytura. Minister ostrzega przed oszustwami

Czternasta emerytura to rządowy dodatek dla emerytów i rencistów w kwocie minimalnej emerytury, czyli 1338, 44 zł brutto. W tym roku świadczenie zostanie wypłacone po raz drugi. Pierwsze wypłaty ruszą 25 sierpnia, czyli już za niespełna dwa tygodnie. Kolejne zaplanowano na: 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.

Minister ostrzega przed oszustami

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przestrzega przed próbami oszustwa, podkreślając, że czternasta emerytura będzie wypłacana z urzędu, w związku z czym nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w sprawie świadczenia.

– Czternasta emerytura będzie wypłacana z urzędu, czyli nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie. Pragnę podkreślić to bardzo wyraźnie i uczulić na wszelkie próby oszustwa. Nikt nie ma prawa żądać od emerytów i rencistów wypełniania żadnych formularzy, wniosków, wysyłania żadnych smsów czy jakichkolwiek innych czynności. Ostrzegajmy swoich bliskich seniorów. Pieniądze w ramach czternastej emerytury wypłacane będą razem z emeryturą lub rentą, tą samą drogą – podkreśla szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Jak wspomniano, wysokość czternastej emerytury jest równa kwocie emerytury minimalnej. Świadczenie w pełnej wysokości trafi jednak do tych, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. Dla pozostałych przewidziano zasadę „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że seniorzy ze świadczeniem zbliżającym się do kwoty 4200 zł brutto czternastej emerytury nie otrzymają w ogóle.

Z szacunków przedstawionych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w tym roku czternasta emerytura trafi do ok. 9 mln osób, z czego 7,7 mln emerytów i rencistów otrzyma świadczenie w pełnej wysokości. Koszt czternastej emerytury to prawie 11,5 mld zł.

