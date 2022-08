Marlena Maląg o bezrobociu: „cały czas mamy rynek pracownika”

– Stopa bezrobocia za lipiec to 4,9 proc. To taki sam poziom jak w czerwcu, natomiast liczba bezrobotnych spadła. Na koniec czerwca zarejestrowanych było ok. 820 tys. osób, zaś w lipcu 811 tys. osób. Tu mamy tendencję spadkową – powiedziała na antenie Polsat News Marlena Maląg.

Szefowa resortu rodziny nie obawia się, by zapowiadana spowolnienie gospodarcze miało odbić się mocno na rynku pracy. Jej zdaniem bezrobocie może wzrosnąć do poziomu sprzed pandemii, gdy wynosiło ok. 5,9 proc. – Pokazuje to liczba ofert wystawianych przez pracodawców. W samym lipcu było to 288 tys. W centralnej bazie ofert pracy jest ich ok. 80 tys. Cały czas mamy rynek pracownika, bardzo potrzebne są ręce do pracy – powiedziała.

Ustawa o dodatku węglowym najprawdopodobniej we wrześniu

Marlena Maląg była także pytana o dodatek węglowy i ewentualne wsparcie dla osób, które ogrzewają swoje domy w inny sposób.

– Bardzo ważne żeby to wsparcie szło tam, gdzie jest naprawdę potrzebne. Zaczęliśmy już wiosną – tarcza antyinflacyjna, obniżenie stawek VAT, dodatki osłonowe (...) – mówiła minister rodziny i polityki społecznej.

Dodała, że ustawa najprawdopodobniej będzie procedowana na wrześniowym Sejmie, ale wcześniej pokażemy ją Polakom – dodała.

