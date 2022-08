W ramach oszczędności Pałac Kultury zgaśnie? „Wysoce prawdopodobne”

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska gościła w piątek w programie „Onet Rano”. Pytana o sytuację finansową polskich samorządów, odpowiedziała: „Tak źle jeszcze nie było”.

– Mierzymy się z wieloma problemami. Nasze dochody są ograniczane przez rząd. Pamiętajmy, że to samorządy realizują większość usług publicznych – podkreśliła wiceprezydent stolicy. – Dzisiaj mówimy o tym wyraźnie: sytuacja jest bodaj najtrudniejsza w długiej historii polskiego samorządu. Przez Polski Ład sama Warszawa straci ponad miliard zł rocznie – dodała.

Pałac Kultury zgaśnie?

Pytana o to, czy w ramach oszczędności Pałac Kultury i Nauki zgaśnie, Kaznowska odpowiedziała: – Jest to wysoce prawdopodobne, że w ramach oszczędności iluminacja Pałacu Kultury zgaśnie. Być może czeka to również inne iluminacje, jak mosty, wiadukty, mury obronne Starego Miasta.

Wiceprezydent Warszawy nie kryje obaw, dotyczących tego, czy wystarczy prądu. – Warszawa to w dużej mierze ciepło sieciowe, dostarczane do domów, szpitali, szkół. Pytanie, czy tego ciepła wystarczy – mówiła zastępczyni Rafała Trzaskowskiego, przypominając, że za bezpieczeństwo energetyczne odpowiada rząd, zaś samorządy są jedynie odbiorcą energii.

Jeśli Warszawa zrezygnuje z iluminacji wspomnianych obiektów, wówczas – jak zauważa Money.pl – pójdzie drogą niemieckich miast z Berlinem na czele. W ramach oszczędności w stolicy Niemiec zrezygnowano tymczasowo z nocnej iluminacji m.in. katedry, Kościoła Pokoju czy kolumny Zwycięstwa.

Czytaj też:

Warszawa chce „cywilizować” hulajnogi na minuty. Będą opłaty za zajęcie pasa drogi