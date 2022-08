Kiedy skończą się podwyżki stóp procentowych? Członek RPP zdradza termin

Henryk Wnorowski, członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w rozmowie z Telewizją Trwam zasugerował, że podczas najbliższych posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej można spodziewać się podwyżki stóp procentowych. – Wydaje się, że wszyscy, którzy troszczą się o swoją sytuację, zwłaszcza ci, którzy mają do spłacenia kredyty, powinni brać pod uwagę w swoich planach jeszcze jakieś podwyżki, natomiast czy one nastąpią, to w tej chwili jeszcze jest za wcześnie, aby przesądzać z całą pewnością – powiedział członek RPP.

W wywiadzie dla Radia Maryja Wnorowski wskazał konkretne terminy posiedzeń Rady podczas których zapadną decyzje w tej kwestii.

Ostatnie podwyżki stóp w październiku?

– Sytuacja specjalnie nie zostawia dużej swobody Radzie Polityki Pieniężnej do decyzji. Myślę, że oczywiście Polacy powinni się jeszcze liczyć z jakimiś podwyżkami stóp. Mówiąc jakimiś, mam na myśli efekty najbliższego naszego posiedzenia decyzyjnego na początku września, może jeszcze w październiku. Wydaje się, że koniec cyklu podwyżek stóp procentowych, który trwa od października 2021 roku, jest już bliski – powiedział gość toruńskiej rozgłośni.

Przypomnijmy, że od października zeszłego roku Rada Polityki Pieniężnej 10-krotnie podnosiła stopy procentowe. Po raz ostatni na początku lipca br. Najbliższe decyzyjne posiedzenie RPP zaplanowano na 7 września. 23 sierpnia gremium zbiera się na posiedzeniu niedecyzyjnym.

Członek RPP podkreślił w Radiu Maryja, że spodziewa się, iż inflacja w sierpniu „będzie na poziomie odczytu lipcowego, gdzieś ok. 15,6 proc., może 15,7 proc”.. Zdaniem Wronowskiego ceny żywności i ropy naftowej spowodują, że „od września będziemy mieli delikatny spadek inflacji”, ale – jak podkreślił – „do pełni szczęścia jest daleko”.

Czytaj też:

Adam Glapiński powiedział o ostatniej podwyżce stóp. Inny członek RPP ma odmienne zdanie