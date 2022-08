Został najsłynniejszym traderem w Polsce, teraz pomaga ukraińskim dzieciom przepracować wojenną traumę

24 sierpnia minęło równo pół roku od wybuchu wojny na Ukrainie. Według ostatnich danych Straży Granicznej przez ten czas polsko-ukraińską granicę przekroczyło ponad 5,7 mln uchodźców. To głównie kobiety i dzieci. Jak podaje UNICEF, aż 60 proc. wszystkich dzieci z ukraińskim obywatelstwem zostało zmuszonych do opuszczenia swoich rodzinnych domów.

Catherine Russell, dyrektorka Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, skomentowała te dane krótko: – Wraz ze wzrostem liczby dzieci uciekających ze swoich domów, jesteśmy zobowiązani, by każdemu z nich zapewnić ochronę, edukację, bezpieczeństwo i wsparcie.

Jedną z takich inicjatyw realizuje warszawska fundacja Trading Jam Session. Prowadzi ją Rafał Zaorski, najbardziej znany polski trader. Jego fundacja ma przede wszystkim poprawiać edukację finansową Polaków tak, aby nie padli ofiarą naciągaczy. Oprócz edukacji, interweniuje i nagłaśnia patologiczne przypadki firm z branży finansowej. Jednak w te wakacje na chwilę odeszła od swojej głównej działalności, przerzucając część środków na pomoc Ukrainie.

„Terapia na wodzie” to tygodniowy obóz żeglarski na Mazurach. Jego pomysłodawcą jest Mariusz Kaczmarczyk, instruktor i egzaminator Polskiego Związku Żeglarskiego w stopniu kapitana. To on przekonał Zaorskiego do finansowego wsparcia inicjatywy. Z kolei z prośbą o promocję projektu zwrócił się do popularnych polskich aktorów: Piotra Stramowskiego i Katarzyny Warnke.

Kaczmarczyk tłumaczy, że taki obóz ma pozwolić ukraińskim dzieciom nie tylko nauczyć się żeglarstwa, ale przede wszystkim pomóc im odpocząć i chociaż na chwilę dać zapomnieć o wojnie. Na miejscu są nie tylko instruktorzy, ale też psychologowie, którzy przepracowują z dziećmi różne traumy. Z „Terapii na wodzie” skorzystała prawie setka najmłodszych uchodźców. Zaorski mówi, że taką inicjatywę można również potraktować jako inwestycję. Taką, która będzie procentować w poprawne relacje między Polską a Ukrainą. Poza tym ukraińskie dzieci, które spędziły wakacje na Mazurach będą niedługo miały po 30-40 lat. – W ten sposób możemy wychować sobie świetnych ambasadorów – opowiadał Zaorski.

Po sukcesie pierwszego turnusu, fundacja Trading Jam Session zbiera środki na kolejne obozy dla najmłodszych uchodźców.