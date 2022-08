Waloryzacja emerytur. Wiceminister zdradza szczegóły. Padła konkretna kwota

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed był w poniedziałek gościem „Sygnałów dnia” w radiowej Jedynce. Wśród tematów poruszonych w rozmowie była kwestia waloryzacji rent i emerytur w przyszłym roku. Choć zmiany w tym zakresie wejdą w życie dopiero od marca 2023 roku, wiceminister już ujawnił jakich podwyżek można się spodziewać.

– Szacujemy, że inflacja będzie na poziomie 13 proc. z ułamkiem, czyli waloryzacja w przyszłym roku będzie na podobnym poziomie. Tu będzie jeszcze czynnik wzrostu wynagrodzeń, który jest w tej chwili ustalony na poziomie 20 proc. (...) Można przewiedzieć, że od 1 marca przyszłego roku waloryzacja może być na poziomie 13-14 proc., ale ostateczna decyzja będzie na koniec stycznia, gdy Główny Urząd Statystyczny poda dane dotyczące średniorocznej inflacji – powiedział wiceszef resortu rodziny i polityki społecznej.

Szwed zwrócił uwagę, że przy waloryzacji na takim poziomie emerytura minimalna wyniesie ok. 1500 zł brutto i taka będzie też wysokość dodatków jak np. trzynasta emerytura (obecnie jest to ponad 1338 zł brutto).

Tymczasem w zeszłym tygodniu ruszyły pierwsze w tym roku wypłaty czternastych emerytur (po raz pierwszy świadczenie wypłacono w listopadzie zeszłego roku). Wiceminister rodziny i polityki społecznej pytany był, czy rozważane jest wprowadzenie „czternastek” na stałe. – To świadczenie jednorazowe. Co roku podejmujemy decyzję odnośnie uruchomienia świadczenia. Wiele zależy od sytuacji. Jeżeli sytuacja jest trudna, a dzisiaj jest trudna, to oczywiście rozważymy, aby w przyszłym roku czternasta emerytura była. Dzisiaj takiej decyzji jeszcze nie ma – powiedział w radiowej Jedynce Szwed.

Dopytywany, czy w rządzie bądź resorcie rodziny i polityki społecznej trwają rozmowy dotyczące wprowadzenia na stałe czternastej emerytury, wiceminister odpowiedział: „Dokładnie tak. Na bieżąco analizujemy sytuację”.

