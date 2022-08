Co piąte gospodarstwo domowe nie ma szybkiego internetu. Pomóc mają środki z KPO

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, blisko milion gospodarstw domowych i innych użytkowników zostanie podłączonych do sieci za pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i Zwiększenia Odporności. Na inwestycje przeznaczono 1,2 mld euro. Będą one realizowane w trzech etapach. W pierwszym dostęp do sieci szerokopasmowej uzyska – do końca 2024 roku – 100 tys. gospodarstw domowych. W 2025 roku będzie to kolejnych 400 tys. użytkowników, a do połowy 2026 roku pozostałe 431 tys. użytkowników.

Gazeta powołuje się na przedstawiony przez resort cyfryzacji projekt rozporządzenia, który zakłada, że pieniądze z KPO zostaną przeznaczone na łącza o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Wsparcie obejmie inwestycje telekomunikacyjne realizowane tam, gdzie tak szybkich sieci nie ma i prawdopodobnie nie powstaną one w ciągu trzech lat na zasadach komercyjnych lub z udziałem innych środków publicznych.

Wiele gospodarstw domowych bez szybkiego internetu

Z rządowych danych, które przytacza gazeta wynika, że internetu o takiej przepustowości nie posiadało pod koniec zeszłego roku co czwarte gospodarstwo domowe nad Wisłą (27,5 proc.), zaś niemal jedna piąta nie ma sieci zapewniającej transfer z prędkością 30 Mb/s. Dotyczy to głównie obszarów wiejskich o niskiej gęstości zaludnienia i rozproszonej zabudowie. Inwestycje w budowę szybkiego internetu uznawane są tam za biznesowo nieopłacalne (chodzi głównie o tereny w Polsce Wschodniej i Północno-Wschodniej).

Dziennik przypomina, że obecnie pokrycie internetowych białych plam wspierane jest z programu operacyjnego "Cyfrowa Polska", w ramach którego na internet szerokopasmowy przeznaczono 4 mld zł. Szacuje się, że dofinansowywane w ten sposób inwestycje zapewnią do przyszłego roku szybką sieć dla ponad 2 mln gospodarstw domowych. Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej ok. 16 proc. gospodarstw domowych wciąż nie będzie miało co najmniej 30 Mb/s internetu. Dlatego resort cyfryzaci przygotowuje – równolegle z KPO – drugi program finansujący pokrywanie białych plam, tym razem z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC). Z tego źródła na infrastrukturę szerokopasmową pójdzie ok. 800 mln zł.

W obu przypadkach środki będą przydzielane inwestującym w sieci firmom telekomunikacyjnym w formie bezzwrotnego wsparcia. Dla każdego z programów będą organizowane odrębne konkursy.

Gazeta zwraca uwagę, że wprowadzenie przepisów regulujących dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowych na obszarach białych plam będzie wykonaniem jednego z kamieni milowych KPO, niezbędnych do wypłaty środków przez Komisję Europejską. Z rządowych szacunków wynika, że wartość inwestycji w internet szerokopasmowy realizowanych do 2026 roku (razem z wydatkami operatorów) może przekroczyć 11 mld zł, większość bo 9 mld zł to środki unijne.

