Spór o środki z KPO. Głos zabrali Polacy

Kantar zapytał Polaków o to, jak oceniają działania rządu, jeśli chodzi o uzyskanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Z sondażu wynika, że 59 proc. ankietowanych wystawia rządzącym w tej sprawie ocenę negatywną, z czego 35 proc. ocenia rząd „zdecydowanie źle”, a 24 proc. „raczej źle”. Odmiennego zdania w tej kwestii jest 28 proc. respondentów, choć „zdecydowanie dobrze” rządzących ocenia jedynie 8 proc. badanych (pozostałe 20 proc. odpowiedziało „raczej dobrze”). 13 proc. ankietowanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi w tej sprawie.

Polacy za ustępstwami wobec KE

Przypomnijmy, że w niedawnym sondażu SW Research dla rp.pl Polaków zapytano, o to, czy Polska powinna powinna pójść na ustępstwa wobec Komisji Europejskiej w sprawie praworządności, by otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Twierdząco odpowiedziało 48,3 proc. ankietowanych, na „nie” było 24,3 proc. respondentów. Z kolei 27,4 proc. badanych nie miało w tej sprawie zdania.

Przypomnijmy, że Polsce przysługuje z unijnego Funduszu Odbudowy 24 mld euro w formie bezzwrotnych grantów i 11,5 mld euro w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Środki te mają być przeznaczone na odbudowę krajowej gospodarki po pandemii. Choć Komisja Europejska zatwierdziła krajowy KPO, nie rozpoczęła jeszcze wypłacania Polsce środków, wyjaśniając, że będzie to uzależnione od realizacji tzw. kamieni milowych (chodzi o likwidację likwidację Izby Dyscyplinarnej, reformę systemu dyscyplinarnego sędziów i przywrócenie do orzekania sędziów odsuniętych od obowiązków niezgodnie z prawem). O ile pierwszy z postulatów został spełniony, to co do dwóch ostatnich istnieją spory między polskim rządem a Komisją Europejską.

Sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar w dniach 17-18 sierpnia 2022 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1003 osób powyżej 18. roku życia.

