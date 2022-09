Nowy sposób na walkę z obchodzeniem podatków. Pomoże sztuczna inteligencja

Jak podaje BBC, we Francji odkryto ponad 20 tys. basenów, których obywatele nie umieścili w swoich deklaracjach podatkowych. Ich łączny koszt to ok. 10 mln euro. Dlaczego Francuzi ukrywali baseny przed fiskusem? Prawdopodobnie ze względu na fakt, iż umieszczenie ich w deklaracji wiąże się z koniecznością zapłaty wyższego podatku od nieruchomości. Według gazety Le Parisien powierzchnia 30 mkw. opodatkowana jest kwotą 200 euro.

Francuska skarbówka nie wiedziałaby o ukrywaniu basenów przez podatników, gdyby nie eksperyment z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Chodzi o oprogramowanie opracowane przez Google i francuską firmę konsultingową Capgemini, które wykryło baseny na zdjęciach lotniczych dziewięciu regionów Francji (Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Ardèche, Rhône, Haute-Savoie, Vendée, Maine-et-Loire i Morbihan). Zachęcony tym sukcesem fiskus będzie chciał teraz sprawdzić inne regiony Francji.

Na basenach się nie skończy

Z danych Statista, które przywołuje BBC wynika, że w 2020 roku we Francji było ponad 3,2 mln prywatnych basenów. Znaczące wzrosty instalacji odnotowano w okresie pandemii, gdy wiele osób pracowało w domu, być może uznając, że domowy basen byłby dobrą odskocznią od zawodowych obowiązków.

Jak wspomniano, francuskie organy podatkowe chcą szukać ukrywanych basenów w innych regionach kraju. Na basenach ma się nie skończyć, gdyż oprogramowanie ma również wykryć zatajane w zeznaniach altanki czy patio. – Musimy jednak mieć pewność, że oprogramowanie znajdzie budynki o dużej powierzchni, a nie psią budę czy domek dla dzieci – podkreśla cytowany przez BBC Antoine Magnant, zastępca dyrektora generalnego finansów publicznych.

