Maląg: Nie przewidujemy waloryzacji 500+. Minister mówiła też o 15. emeryturze

Według części wyliczeń, z powodu wysokiej inflacji program Rodzina 500+, to obecnie 352 zł zamiast 500 zł. Powraca więc temat waloryzacji świadczenia, czy stałego podwyższenia go np. do 700 złotych. Na antenie Radia Zet pytana o to był minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

– Dzisiaj musimy podejmować działania, które powodują wyjście z pułapki niskiej dzietności. Dodajemy kolejne świadczenia – powiedziała minister, nieco unikając odpowiedzi. Dopytywana przyznała jednak, że nie ma planów waloryzacji zapisanych w budżecie na 2023 rok. – Na ten moment nie przewidujemy waloryzacji 500+. Budżet państwa jest już znany – powiedziała.

15. emerytura. Co z pomysłem prezydenta?

W niedawnym wywiadzie prezydent Andrzej Duda przyznał, że „Jeśli będzie potrzebna (15. emerytura – przyp. red.), to trzeba będzie ją rozważyć” . – Dzisiaj trzeba pochylać się nad sytuacją tych, którzy mają najmniej i którym jest najtrudniej. Dla nich ogromnym znakiem zapytania jest to, jak związać koniec z końcem w sytuacji wzrostu czynszów za mieszkania, kosztów utrzymania i ogólnego wzrostu cen. Mamy niestety też wysoką inflację – powiedział wtedy prezydent. Do jego słów odniosła się minister Marlena Maląg.

– Jesteśmy cały czas w dialogu z panem prezydentem, aby wspierać tych, którzy tego potrzebują. Warto spojrzeć, co już teraz robimy. Godna waloryzacja, 13. emerytura i 14. emerytura. Dziś musimy porównać to, co proponujemy dla emerytów, czyli 44 mld złotych dodatkowego wsparcia dla emerytów i rencistów. W 2015 roku były to 3,6 mld zł. – powiedziała. – Dziś jest za wcześnie, aby o tym (15. emeryturze – przyp. red.) mówić – dodała jednak.

Rekordowa waloryzacja emerytur i rent

Przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur wyniesie ponad 13 proc. Od reformy emerytalnej w 1999 roku nie było tak dobrego, dla uprawionych do świadczeń, wyniku.

Szukuje się rekordowa waloryzacja emerytur i rent. W przyszłym roku może ona wynieść kilkanaście procent. Wysokość tego wskaźnika wynika bowiem z wysokości inflacji. – Ostateczny kształt waloryzacji będzie znany w lutym. Jest to inflacja średnioroczna + 20 proc. średniego wzrostu wynagrodzeń – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej.

