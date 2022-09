Tunel pod Świną z kolejnym opóźnieniem. Jest nowa data

Umowę na budowę tunelu pod Świną podpisano 17 września 2018 roku. Tunel w Świnoujściu będzie najdłuższą przeprawą podwodną w Polsce.

Całkowita długość inwestycji wynosie 3,4 km. Zasadnicza jej część, czyli tunel drążony pod Świną, który połączy wyspy Uznam i Wolin, będzie miał długość 1,48 km, w najgłębszym miejscu znajdzie się 10 m pod dnem cieśniny, która w tamtym miejscu ma 13,5 m głębokości. Tunel będzie jednorurowy i powstanie w nim dwupasowa jezdnia

Gdy zostanie oddany do użytku, mieszkańcy Świnoujścia oraz turyści będą mogli zapomnieć o przeprawie promowej, kolejce do niej i straconym czasie. Dziś przeprawę można ominąć, ale trzeba wjechać od strony Niemiec. Od polskiej strony będzie to możliwe nie w 2022 roku, ale z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Nie jest to pierwsze opóźnienie terminu oddania tunelu. Pod koniec ubiegłego roku wykonawca, PORR/Gülermak, zaproponował przesunięcie terminu realizacji o 119 dni, czyli z 17 września 2022 na 15 stycznia 2023 roku. Wykonawca jako powód podał pandemię COVID-19, która „opóźniła produkcję maszyny drążącej TBM, a co za tym idzie jej dostarczenie do Świnoujścia i rozpoczęcie montażu już na placu budowy – w sumie o 95 dni”.

Wykonano 82 proc. prac

Wykonawca informuje, że wykonano już ponad 82 proc. prac na budowie, a w mieście oprócz tunelu powstaje także nowy układ drogowy, to nie udało się uniknąć poślizgu.

Obecnie trwają prace przy wykonywaniu jezdni, kanałów i dróg ewakuacyjnych w tunelu.

– Mamy już wjazdy i wyjazdy z tunelu na obu wyspach. Trwają prace na drogach dojazdowych W samym tunelu zakończone są prace przy wyjściach ewakuacyjnych. Wykonawca deklaruje, że do końca tego roku zakończy roboty budowlane. Później tunel będzie wyposażany we wszelkiego rodzaju instalacje zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie. Pozostaje nam wierzyć, że wykonawca wywiąże się z tego terminu, który dziś deklaruje i w przyszłym sezonie letnim przejedziemy już tunelem –powiedział zastępca Prezydenta Świnoujścia Barbara Michalska.

Inwestorem budowy tunelu jest Gmina Miasto Świnoujście, a inwestorem zastępczym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Szczecinie. Wykonawcą jest konsorcjum firm PORR S.A./Gülermak. Budowa tunelu jest w 85 procentach dofinansowana ze środków unijnych, resztę dokłada Gmina Miasto Świnoujście ze swojego budżetu.

