Rosjanie panicznie uciekają z kraju. Strony do rezerwacji lotów przeżywają oblężenie

W specjalnym orędziu do narodu prezydent Rosji ogłosił, że podpisał dekret o częściowej mobilizacji, który wszedł w życie 21 września. Przewiduje on, że wszystkie powołane osoby będą musiały przejść specjalne szkolenie. Powołań do armii mogą oczekiwać tylko ci, którzy znajdują się w rezerwie lub mają jakiekolwiek inne doświadczenie wojskowe. W dekrecie znalazł się też zapis mówiący o dodatkowych środkach służących realizacji nakazu obronnego państwa. – Podpisałem dekret, ponieważ musimy chronić Rosję, jej suwerenność i integralność terytorialną. Musimy zapewnić naszym obywatelom pełne bezpieczeństwo – powiedział Putin.

Rosjanie uciekają

Nie minęło wiele czasu, a w reakcji na wystąpienie przywódcy Kremla, w rosyjskich wyszukiwarkach rekordy popularności zaczęła bić fraza „jak wyjechać z Rosji”. Jak podała Ukraińska Niezależna Agencja Informacyjna, fraza ma obecnie 100 punktów w Google Trends, co oznacza najwyższy poziom popularności. Po raz ostatni fraza ta cieszyła się tak dużą popularnością tuż po ataku Rosji na Ukrainę. Pytanie to najbardziej interesowało mieszkańców graniczącej z Finlandią Karelii oraz osób z obwodu tulskiego, około 100 km od Moskwy. Inne popularne frazy to:

„odroczenie z wojska”;



„gdzie można wyjechać z Rosji bez wizy”;



„jak wyjechać z Rosji bez paszportu zagranicznego”;



„jak wyjechać z Rosji bez pieniędzy”.



Wielu obywateli z marszu przystąpiło do działania. Jak informuje na Twitterze agencja NEXTA, Rosjanie pospiesznie wykupili bilety lotnicze do Stambułu, Tbilisi, oraz stolicy Armenii Erywania. By wyjechać do tych krajów obywatele Federacji Rosyjskiej nie potrzebują wiz.

