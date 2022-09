Przyjęli ponad 5 tys. lotów „na pusto”. Wśród nich samoloty z Polski

„The Guardian” ujawnia, że od 2019 roku brytyjskie lotniska przyjęły ponad 5000 całkowicie pustych lotów pasażerskich, a jak pokazują dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego (CAA) kolejne 35 tys. lotów komercyjnych było prawie pustych, co oznacza, że na pokładzie było zajętych mniej niż 10 proc. miejsc. Mamy zatem de facto do czynienia z 40 tys. lotów-widmo.

Brytyjski dziennik zwraca uwagę, że w jednym z kwartałów 62 puste samoloty wyleciały z lotniska Luton do Polski. To jednak nic w porównaniu z innymi danymi, które wskazują, że w porcie Heathrow zarejestrowano aż 663 prawie puste loty do i z USA.

„Szokujące dane”

Jak zauważają eksperci, lot samolotem – zwłaszcza słabo wypełnionym – skutkuje większymi emisjami dwutlenku węgla na pasażera niż pokonanie tej samej trasy autobusem a nawet autem. – Publikacja tych danych to krok we właściwym kierunku, ale potrzebujemy większej przejrzystości, aby zrozumieć, dlaczego te nieefektywne, zanieczyszczające środowisko praktyki są kontynuowane, i pociągnąć do odpowiedzialności główne linie lotnicze – komentuje cytowany przez gazetę Tim Johnson z Aviation Environment Federation. – Biorąc pod uwagę kryzys klimatyczny, odkrycie, że tak wiele prawie pustych samolotów spala paliwa kopalne i zwiększa emisję CO2 w atmosferze, jest dość szokujące – dodaje.

Za „szokujące” opublikowane dane uznaje również Alethea Warrington z organizacji charytatywnej na rzecz klimatu Possible. – Te szokujące nowe dane na temat lotów-widmo to kolejny przykład tego, jak nie można ufać branży lotniczej, że skieruje swoje emisje na właściwe tory, aby poradzić sobie z kryzysem klimatycznym – powiedziała Warrington.

Organizacje ekologiczne postulują wprowadzenie podatku od paliwa lotniczego. Kwestionują również plany dotyczące rozbudowy lotnisk.

Oficjalnie puste loty mogą odbywać się, aby dotrzymać zasad obowiązujących przewoźników i właścicieli lotnisk. Rzecznik Departamentu Transportu Wielkiej Brytanii zapowiedział, że będzie współpracować z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w celu monitorowania obłożenia samolotów i dążenia do większej przejrzystości w kwestii lotów-widmo.

