Ponad 70 proc. Polaków ogranicza wydatki. Wiemy na czym najczęściej oszczędzamy

Pod koniec września Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że wstępne szacunki wskazują, iż poziom inflacji we wrześniu wyniósł 17,2 proc. To najgorszy wynik od blisko 26 lat.

Jak rekordowa inflacja przekłada się na zachowania finansowe Polaków? Sprawdzono to w badaniu Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna dla Wirtualnej Polski. Okazuje się, że aż 71 proc. ankietowanych ograniczyło w ostatnich miesiącach swoje wydatki. Na czym najczęściej badani oszczędzają? Z badania wynika, że przede wszystkim na przyjemnościach takich jak wizyta w restauracji (63 proc.). Wskazywano też na ograniczenie zużycia energii (56 proc.) i zmniejszenie wydatków na rozrywkę, kulturę i sport (54 proc.), a także na odzież i obuwie (52 proc.).

Jedna czwarta Polaków nie ma oszczędności

Uczestników badania zapytano również o to, jaką kwotę oszczędności posiadają. 25 proc. respondentów przyznało, że w ogóle nie posiada oszczędności, a niemal co piąty badany (22 proc.) odmówił odpowiedzi na to pytanie. Oszczędności w przedziale 10-50 tys. zł posiada 14 proc. ankietowanych. Niemal tyle samo (13 proc.) respondentów twierdzi, że ma odłożone od 1 do 5 tys. zł. Zaledwie 6 proc. badanych deklaruje, że posiada oszczędności powyżej 100 tys. zł.

Badanie Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna dotyczące oszczędności Polaków przeprowadzono pomiędzy 23 a 26 września według modelu CAWI na reprezentatywnej próbie 1088 osób w wieku powyżej 18 lat.

