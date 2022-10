Wiceminister finansów: Duże ryzyko wzrostu inflacji z początkiem roku

Wiceminister finansów Artur Soboń był w środę gościem „Sedna Sprawy” Radia Plus. Jednym z tematów rozmowy była kwestia przedłużenia Tarcz Antyinflacyjnych. Wiceszef resortu finansów podkreślił, że procedowane jest przedłużenie tarcz w końca tego roku w takim kształcie w jakim aktualnie obowiązują.

– W tej chwili pracujemy nad wydłużeniem tarcz do końca tego roku. Robimy to w okresach kwartalnych, a nie rocznych. Z dość oczywistego powodu – każdy miesiąc to 2,4 mld ubytku dochodów budżetowych na samym VAT, kolejne 200 mln na akcyzie, kolejne kilka milionów na podatku od sprzedaży detalicznej. W ciągu roku robi się naprawdę istotna kwota ubytków budżetowych, dlatego ostrożnie te tarcze na kolejne miesiące przygotowujemy – wyjaśniał w rozmowie z rozgłośnią wiceminister finansów.

Dopytywany o to, czy na początku przyszłego roku przestaną obowiązywać osłony dotyczące cen paliw, Soboń odparł, że dowiemy się tego w listopadzie.

Inflacja w 2023 r. poniżej 10 proc.?

W rozmowie pojawił się również wątek inflacji. W budżecie na 2023 rok dość optymistycznie założono, że wyniesie ona w przyszłym roku 9,8 proc. Soboń podkreślił, że w drugiej połowie następnego roku inflacja „będzie znacząco spadać", za to „ryzyko wzrostu inflacji z początkiem roku jest duże”.

Pytany o to, czy na początku przyszłego roku inflacja może wynieść 20 proc., wiceminister finansów odpowiedział: „wszystko jest dzisiaj możliwe”.

Przypomnijmy, że pod koniec zeszłego tygodnia Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wstępny odczyt inflacji konsumenckiej za wrzesień. Wyniosła ona 17,2 proc. To najwyższy odczyt od lutego 1997 roku. – Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,2 proc. (wskaźnik cen 117,2), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,6 proc. (wskaźnik cen 101,6) – poinformował GUS.

Czytaj też:

Kaczyński o walce z inflacją: Robimy inaczej, niż inne państwa Europy