Pierwsza sieć handlowa skraca godziny otwarcia. Powodem ceny prądu

Od listopada kilkadziesiąt sklepów Netto Polska będzie pracować o godzinę krócej. Skrócenie godzin otwarcia ma związek z wysokimi cenami prądu. – Wiąże się to z wcześniejszym zamknięciem bądź z późniejszym otwarciem, w zależności od sklepu i dotyczy tych placówek, w których ruch w godzinach porannych bądź wieczornych jest mniejszy – poinformowała wiadomoscihandlowe.pl Patrycja Kamińska, PR manager w polskim oddziale Netto.

Pierwszy taki ruch w Polsce

Jak zauważa portal, Netto to pierwsza duża sieć handlowa, która zdecydowała się na taki krok w Polsce. W zeszłym tygodniu podobną decyzję podjęło Aldi, tyle, że w Niemczech. – Aldi Nord jest pierwszym sprzedawcą żywności w Niemczech, który dostosowuje godziny otwarcia sklepów, w ten sposób aktywnie przyczyniając się do oszczędzania energii. Od 01.11.22 markety te zostaną zamknięte o godzinie 20:00. Dotyczy to początkowo okresu zimowego 2022/2023 – poinformowała spółka w komunikacie.

Sklepy Aldi Nord będą czynne o godzinę krócej m.in. w Hamburgu, Berlinie czy Hanowerze.

Wiadomoscihandlowe.pl przypominają, że w okresie pandemii sklepy spożywcze znacznie wydłużyły godziny otwarcia, natomiast później nie wprowadzały już drastycznych zmian, aby skrócić czas pracy. Dyskonty Netto zamykają się przeważnie o godz. 22:00, choć niektóre placówki są czynne do godz. 23.00.

Po wchłonięciu w ubiegłym roku znacznej części placówek Tesco Polska (wartość transakcji wyniosła ok. 900 mln zł) Netto zarządza obecnie siecią ok. 650 sklepów w naszym kraju.

