Złe wiadomości dla spłacających kredyty. Tym razem nie chodzi o stopy procentowe

Przypomnijmy, że od WIBOR-u, który jest wraz z marżą składową oprocentowania kredytu, zależy wysokość jego procentowania, a tym samym wysokość płaconych rat.

Banki stosują stawkę WIBOR 3M (co oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące licząc od momentu uruchomienia kredytu), bądź WIBOR 6M (w tym wypadku oprocentowanie jest aktualizowane co pół roku). Dlatego mimo że stawki WIBOR 3M i WIBOR 6M w ostatnim czasie mocno wzrosły, to nie wpływają one od razu na wysokość płaconej raty. Zmiany zobaczymy dopiero w momencie, gdy będzie aktualizowane oprocentowanie naszego kredytu.

WIBOR 3M I 6M - najgorzej od 20 lat

W minioną środę wartość WIBOR 3M wzrosła do 7,53 proc., co jest najwyższym poziomem od 20 lat (w październiku 2002 roku WIBOR 3M wynosił 7,68 proc.). Z kolei WIBOR 6M wynosi 7,74 proc., najwięcej od września 2002 roku, kiedy obserwowaliśmy poziom 8,19 proc.

Z danych, które przywołuje TVN 24 Biznes wynika, że wartość WIBOR 3M jest o 7,42 proc. wyższa niż trzy miesiące temu (7,01 proc.), zaś WIBOR 6M aż o ponad 22 proc. wyższa niż pół roku temu (6,34 proc.). W związku z tym kredytobiorca, który będzie miał aktualizowaną wysokość raty w najbliższych dniach może się spodziewać jej wzrostu.

Stawki WIBOR 3M i 6M zawierają w sobie prawdopodobne podwyżki lub obniżki stóp procentowych, które mogą się pojawić w najbliższych trzech lub sześciu miesiącach. Przypomnijmy, że przed miesiącem Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, przerywając w ten sposób trwającą rok serię podwyżek. Kolejne posiedzenie gremium ws. stóp procentowych odbędzie się 9 listopada, czyli już w najbliższą środę.

