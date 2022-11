Ropa tanieje. Wszystko z powodu decyzji Chin

Chiny od miesięcy obstają przy polityce „zero covid" i wszystko na to wskazuje, że w najbliższym czasie niewiele się pod tym kątem zmieni. W walce z wirusem zamykane są całe miasta, wprowadzono akcje masowego testowania. Aby dostać się do miejsc publicznych należy okazać „kody zdrowia" w aplikacjach.

Łagodzenia nie ma, jest zniżkowanie

W ostatnich dniach przedstawicielka Narodowej Komisji Zdrowia (najwyższy organ ds. zdrowia w Chinach) Hu Xiang poinformowała, że stosowane w Chinach środki są „całkowicie właściwe, jak również najbardziej ekonomicznie oszczędne i skuteczne". Zdaniem Hu Xiang, należy stosować się „do zasady stawiania ludzi i życia na pierwszym miejscu oraz szerszej strategii zapobiegania przywleczeniu wirusa z zagranicy".

Powyższe słowa w jasny sposób odebrano jako chęć kontynuowania polityki „zero covid". Na zupełnie inny scenariusz liczyli inwestorzy, którzy po spekulacjach w mediach społecznościowych, spodziewali się złagodzenia restrykcji covidowych. Luzowania nie ma, jest za to zniżkowanie cen ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XII kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 91,17 USD (spadek o 1,55 proc.). Brent na ICE w dostawach na początek przyszłego roku wyceniana jest po 97,32 USD za baryłkę (spadek o 1,27 proc.).

– Dzisiaj wszystko sprowadza się do sytuacji Chin – debata na temat tego, czy władze złagodzą ograniczenia koronawirusowe, będą dyktować ruchy cen na rynkach ropy – komentuje Deniel Hynes, starszy strateg ds. surowców w Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

Obecnie w Chinach liczba zanotowanych nowych przypadków koronawirusa osiągnęła najwyższy poziom od sześciu miesięcy. To oddala perspektywy zniesienia restrykcji. Jak już informowaliśmy, strategia „zero covid" negatywnie wpłynęła na wyniki chińskiej gospodarki.

