RPP wróci do podwyżek stóp procentowych? Decyzja jest „wymuszona"

W środę odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) podczas którego gremium podejmie decyzję ws. stóp procentowych. Przed miesiącem RPP zdecydowała o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie, czym zaskoczyła niemal wszystkich obserwatorów. Jakiej decyzji Rady można spodziewać się jutro? Zapytaliśmy o to prof. Mariana Nogę, członka RPP w latach 2004-2010. – Trudno powiedzieć, co zrobi Rada Polityki Pieniężnej, ale wydaje mi się, że stopy procentowe zostaną podniesione o 25 punktów bazowych. Stopa referencyjna zostanie tym samym podniesiona do poziomu 7 proc. – przewiduje prof. Noga.

Podwyżka stóp procentowych – RPP nie ma innego wyjścia?

Były członek RPP zwraca uwagę, że zapowiedzią jutrzejszej podwyżki stóp procentowych może być wzmocnienie się złotego.