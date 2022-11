Rynek dóbr luksusowych będzie rósł? Optymistyczne prognozy

Jak pisze „Financial Times", mimo obaw związanych z globalną recesją, konsumenci będą nadal wydawać pieniądze na dobra luksusowe. Z przytoczonych przez brytyjski dziennik prognoz analityków Bain &Co i Altagamma wynika, że sektor o wartości ok. 353 mld euro wzrośnie w przyszłym roku o 3-8 proc.

Liderzy sektora ze znaczącymi wzrostami

Optymistyczne prognozy analityków opierają się m.in. na kolejnym dobrym roku dla rynku dóbr luksusowych – sprzedaż wzrosła o 15 proc. Lider sektora, koncern LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) odnotował w trzecim kwartale tego roku blisko 20 proc. wzrost sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku. 14 proc. wzrostami mogą się natomiast poszczycić Gucci, czy Kering. – Spadek koniunktury gospodarczej jeszcze się nie zmaterializował, o ile kiedykolwiek tak się stanie – miał powiedzieć Jean-Jacques Guiony, dyrektor finansowy LVMH, podczas rozmowy telefonicznej z inwestorami w zeszłym miesiącu.

Claudia D'Arpizio, partner w Bain & Co podkreśla w rozmowie z „Financial Times", że choć rynek dóbr luksusowych nie jest „odporny na recesję", to jest lepiej przygotowany do przetrwania ewentualnych wstrząsów niż podczas ostatniego kryzysu finansowego z lat 2008-2009. Ma to związek m.in. z faktem, że sprzedaż jest obecnie skoncentrowana na grupie najbardziej zamożnych osób (2 proc. najwięcej wydających odpowiada obecnie za 40 proc. sprzedaży).

Optymistyczne prognozy na obecną dekadę

Bain &Co prognozuje wzrost sprzedaży towarów luksusowych o 60 proc. w latach 2022-2030. Znaczącą rolę mają odegrać najmłodsi kupujący, urodzeni w latach 1997-2012. Szacuje się, że do końca dekady będą oni odpowiadali za ok. jedną trzecią zakupów dóbr luksusowych. Gazeta zwraca uwagę, że wspomniani konsumenci zaczynają kupować towary luksusowe wcześniej niż poprzednie pokolenia, bo już w wieku ok. 15 lat (dotychczas było to 18-20 lat). Brytyjski dziennik zauważa też, że obecna młodzież – w odróżnieniu od poprzednich pokoleń – nie ma tendencji do odrzucania marek preferowanych przez ich rodziców.

