300 plus. Ostatni moment na złożenie wniosku

W ramach funkcjonującego od 2018 roku programu „Dobry Start”, można ubiegać się o środki w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną (dlatego program znany jest również pod nazwą 300 plus). Uprawnieni do skorzystania ze świadczenia są rodzice lub opiekunowie ucznia w wieku do 20 lat i – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością – do 24 lat.

Wniosek o 300 plus może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Ostatni moment na złożenie wniosku

Zainteresowani mają już bardzo niewiele czasu na złożenie wniosku. Termin mija bowiem 30 listopada, czyli już za 10 dni. Wnioski można złożyć przez bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych ZUS i przez portal Emp@tia MRiPS. Od 14 listopada br. można to zrobić także za pomocą aplikacji mobilnej mZUS.

Z aplikacji można skorzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Jest do pobrania bezpłatnie ze sklepów Google Play i App Store. Za pomocą aplikacji można także złożyć wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus (w dalszej perspektywie taka możliwość ma dotyczyć również „żłobkowego" i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego).

– Uruchomiona 14 listopada aplikacja mZUS umożliwia szybki dostęp do informacji i wniosków o świadczenia dla rodziny, np. 500 plus czy Dobry Start. Od momentu uruchomienia aplikacji złożono już prawie 390 wniosków na blisko 580 dzieci. Naszą aplikację pobrało już prawie 30 tys. osób – informuje prezes ZUS Gertruda Uścińska.

W ramach programu „Dobry Start" ZUS wypłacił do tej pory ok. 4,4 mln świadczeń, co oznacza, że skorzystała z niego zdecydowana większość uprawnionych. Łącznie wypłacono ok. 1,3 mld zł.

