Tusk: Polska za rządów PiS-u stała się europejskim wysypiskiem śmieci

W czwartek 24 listopada ruszył kongres programowy Platformy Obywatelskiej „Energetyka i klimat". Spotkanie otworzył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Polityk zaczął od rady dla prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. – Mam jedną radę dla pana prezesa, żeby przestał oglądać rodeo po nocach, a zaczął oglądać po prostu prognozę pogody, żeby zobaczył co się na świecie dzieje, żeby zobaczył te deszcze ulewne, huragany, pożary, powodzie. Grozi nam katastrofa i dlatego musimy podejmować działania – powiedział prezydent stolicy.

„Rząd nie ma pojęcia o polskiej racji stanu"

Trzaskowski wspomniał o niedawnym szczycie klimatycznym w którym uczestniczył. Okazuje się, że byli tam obecni m.in. lobbyści Gazpromu. – Próbowali wszystkim wmówić, że dzisiaj kryzys energetyczny to nie jest moment na wycofanie się z paliw kopalnych. Niestety czasami właśnie tego typu argumenty słyszymy od rządu PiS, a jest dokładnie odwrotnie. Właśnie dlatego, że mamy dzisiaj kryzys, nie nie wolno nam zmniejszać naszych ambicji. Musimy inwestować w odnawialne źródła energii, musimy szybciej odchodzić od paliw kopalnych, musimy być odważni, stawiać na samowystarczalność, na rozproszoną energię – mówił jeden z liderów PO.

– Dzisiaj docierają do nas wiadomości, że rządzący w imię swoich fobii są w stanie nawet odrzucić Patrioty, nawet zakwestionować nasze bezpieczeństwo. Niestety dokładnie to samo dzieje się, jeżeli chodzi o kwestie walki z ociepleniem klimatycznym. Ten rząd nie ma pojęcia o polskiej racji stanu – dodał.

Obietnice PO

O propozycjach PO mówił m.in. szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. – Do 2030 roku stworzymy co najmniej 700 lokalnych społeczności energetycznych, zmodernizujemy co najmniej 150 sieci ciepłowniczych, wybudujemy 2000 biogazowni, 2 mln domów zostanie objętych kompleksową modernizacją. Do 2030 roku o połowę zmniejszymy ilość energii produkowanej z węgla – mówił Budka.

Poseł PO zapowiedział też likwidację barier administracyjnych. – Gwarantujemy, że każdy kto będzie chciał swój dom podłączyć do sieci energetycznej, nie będzie czekał dłużej niż trzy miesiące na to podłączenie – zapowiedział polityk.

Tusk: „Myliliśmy się"

– Nie chodzi tu o banalne hasła, chodzi o życie, bezpieczną przyszłość naszych dzieci i wnuków. Zwracam się do ludzi dobrej woli, żeby wspólnie działać w tej kwestii – tak swoje wystąpienie podczas kongresu rozpoczął przewodniczący PO Donald Tusk.

Były premier nawiązał do artykułu aktywistek na rzecz ekologicznego i klimatycznego bezpieczeństwa, który nosi tytuł „Myliliśmy się". – Dziś trzeba to głośno powiedzieć – myliliśmy się, nie doceniając kwestii klimatu i ochrony środowiska – powiedział Tusk. – Taki uczciwy rachunek sumienia jest potrzebny wszystkim, bez wyjątku – politykom, działaczom, tym, którzy chcą planetę ratować przed zagrożeniami klimatycznymi i ekologicznymi – dodał.

Tusk podkreślał, że bezpieczna ekologicznie i klimatycznie Polska i planeta wymagają „kompetencji, energii, odwagi, wizji i sprawczości".

Następnie Tusk nawiązał do hasła z jakim pojawiła się w trakcie jego wystąpienia aktywistka: „Gaz ziemny to broń dyktatorów". – Gaz ziemny to broń dyktatorów. My możemy tę myśl nawet rozwinąć. Nie ma w tym przypadku i historia ostatnich lat moim zdaniem pokazuje tak w pigułce, że ci, którzy opowiadają się za autorytaryzmem czy dyktaturą, ci którzy opowiadają sie za ciemnymi ciasnymi ideologiami, ci którzy chcą upaństwowić nasze życie, ci którzy chcą wepchnąć naszą szkołę, nasze dzieci w głębie przesądów i takiej bezmyślnej, braku refleksji nad światem, oni też wszyscy od lat wypierają problem zagrożenia klimatycznego, oni od lat wypierają problem brudnych rzek, wycinania lasów, albo są sprawcami zatruwania rzek czy wycinania lasów. W tym nie ma przypadku – przekonywał lider PO.

W końcowej fazie swojego wystąpienia Tusk wyliczał błędy i zaniedbania partii rządzącej w kwestii ochrony klimatu. – Polska za rządów PiS-u stała się europejskim wysypiskiem śmieci, polskie rzeki za rządów PiS-u stały się ściekami – stwierdził były premier.

