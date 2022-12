Rząd chce przejąć Żabkę? Ministerstwo odpowiada na interpelację poselską

Posłowie koła parlamentarnego Polska 2050 wystąpili 26 października z interpelacją poselską do ministra aktywów państwowych. Chcieli się dowiedzieć, czy rząd planuje przejęcie sieci sklepów Żabka. Na jednym ze spotkań z wyborcami o takiej możliwości wspomniał bowiem prezes PiS Jarosław Kaczyński. Grupa zgłaszających posłów to Joanna Mucha, Hanna Gill-Piątek, Paulina Hennig-Kloska, Mirosław Suchoń, Tomasz Zimoch i Paweł Zalewski.

Rząd chce przejąć Żabkę? Wiceminister odpowiada

Właścicielem Żabki od 2017 roku jest fundusz CVC Capital Partners, który kupił ją od funduszu Mid Europa Partners. Sieć posiada obecnie w Polsce ponad 8 tys. placówek. 12 października podczas spotkania z wyborcami w Puławach prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński bezpośrednio odniósł się zarówno do sieci sklepów, jak i do funduszu, który jest jej właścicielem.

– Choćby w tej chwili jest już chyba podjęta decyzja, że sieci elektryczne linii kolejowych, to duże przedsiębiorstwo, mają też dużą sieć przekazu energii elektrycznej, że zostanie w bardzo krótkim czasie odkupione. Właśnie od jednego z funduszy amerykańskich. A ten sam fundusz jest właścicielem Żabki. Wiecie państwo, co to jest Żabka. Te sklepy też być może zostaną odkupione. Idziemy w tym kierunku – powiedział Jarosław Kaczyński. Do tego cytatu odnosiły się pytania grupy posłów, zawarte w interpelacji.

Grupa posłów Polski 2050 chciała wiedzieć m.in. „Czy Ministerstwo Aktywów Państwowych prowadzi negocjacje w sprawie zakupu sieci sklepów Żabka? Czy negocjacje takie prowadzi bezpośrednio Polska Grupa Spożywcza?”

Ministerstwo odpowiada na interpelację

Grupie posłów odpowiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka.

Wiceminister wskazał, że Skarb Państwa jest udziałowcem w Krajowej Grupie Spożywczej, ale zgodnie z prawem nie może wydawać zarządowi poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.

„Niezależnie od powyższego, na podstawie informacji otrzymanych od Spółki należy podkreślić, że KGS S.A., dążąc do stałego rozwoju, prowadzi szeroko zakrojone analizy i działania na rynku, mające na celu dalsze wzmocnienie zarówno Spółki, jak i całej Grupy Kapitałowej KGS. W ocenie Zarządu KGS S.A., rozwój działalności handlowej przez podmioty funkcjonujące na rynku spożywczym jest kierunkiem perspektywicznym, który pozostaje w kręgu zainteresowania Spółki” – czytamy w odpowiedzi ministerstwa.

Żabka odpowiada

Do wystąpienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego odniosło się biuro prasowe sieci Żabka. – Relacjonowana wypowiedź nie odnosi się do żadnego konkretnego procesu z naszym udziałem, więc nie mamy podstaw do jej komentowania – czytamy w odpowiedzi.

