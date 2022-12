Japoński miliarder leci na Księżyc. Przedstawił swoją załogę

Japoński miliarder Yusaku Maezawa przedstawił listę ośmiu osób, które będą mu towarzyszyć w przyszłym roku w jego kosmicznej podróży wokół Księżyca statkiem kosmicznym SpaceX. Misja nosi nazwę DearMoon.

Załoga na Księżyc

W gronie wybrańców znaleźli się: amerykański DJ i producent Steve Aoki, amerykański YouTuber Tim Dodd, czeski artysta Yemi AD, irlandzki fotograf Rhiannon Adam, brytyjski fotograf Karim Elia, amerykański dokumentalista Brendan Hall, indyjski aktor Dev Joshi i południowokoreański piosenkarz T.O.P.

– Załoga DearMoon będzie pierwszym statkiem kosmicznym, który wystartuje, poleci wokół Księżyca i bezpiecznie powróci na Ziemię – czytamy w opublikowanym w czwartek oświadczeniu SpaceX.

Firma podała, że lotem zainteresowanych było ponad milion osób z 249 krajów i regionów całego świata. SpaceX poinformowała też, że Maezawa i jego załoga będą podróżować w promieniu 200 kilometrów od powierzchni Księżyca.

– Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją odpowiedzialność wynikającą z opuszczenia Ziemi i podróży na Księżyc i z powrotem — powiedział Maezawa w filmie opublikowanym w serwisie YouTube.

Podróż ma potrwać sześć dni, bez lądowania na powierzchni Księżyca.

47-letni Yusaku Maezawa to japoński potentat mody z majątkiem wartym ok. 1,7 mld dolarów. Jak podkreślają media, wybrani przez niego towarzysze w misji na Księżyc (zdecydowana większość to artyści), idealnie odzwierciedlają jego eklektyczną i ekstrawagancką osobowość.

