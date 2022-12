Jest podpis KE pod polskim KPO. Do wypłaty pieniędzy brakuje kluczowego elementu

KE podpisała ustalenia operacyjne dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy – informuje, powołując się na nieoficjalne informacje korespondentka Polskiego Radia w Brukseli Beata Płomecka.

Jak napisała dziennikarka na swoim profilu twitterowym, ustalenia operacyjne są kluczowym elementem, wymaganym do złożenia przez Polskę pierwszego wniosku o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Kamienie milowe na drodze do wypłaty środków

Aby wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy była możliwa, konieczne jest jednak spełnienie wszystkich zapisów tak zwanych kamieni milowych. A z tym nadal z polskiej strony są zaległości.

Od kilku miesięcy najwięcej mówi się o wymaganych przez Komisję Europejską zmianach w polskim sądownictwie, ale pośród zapisów, których Polska nadal nie spełniła, jest również między innymi tak zwana ustawa odległościowa, znana także jako ustawa wiatrakowa, czy ustawa 10H, a precyzyjnie ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Podobnie, jak kwestie związane z praworządnością, także to rozwiązanie było jednym z powodów napięć wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Przeciwko wiatrakom byli jednak nie tylko politycy Solidarnej Polski, ale także część członków Prawa i Sprawiedliwości.

Walka o wiatraki

Dość otwarcie mówiło się, że posłowie z partii Zbigniewa Ziobry mogą zablokować nowelizację ustawy, jeśli stanowiska w rządzie nie dostanie Janusz Kowalski. Jak dobrze wiemy, został on wiceministrem rolnictwa, który ma odpowiadać głównie za tematy energetyczne. Wydaje się, że kwestie wewnątrzpartyjne nie będą problemem. Wyjaśniony został także najprawdopodobniej „spór” z Solidarną Polską.

– Wiemy, że jest pewien, że tak powiem, brak konsensusu w klubie parlamentarnym co do tego, w jaki sposób mają być liczone odległości, bo to jest kluczowa rzecz – mówił niedawno rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się w ten sposób do blokowania ustawy przez ziobrzystów. Jednocześnie rzecznik rządu zaznaczył, że celem Zjednoczonej Prawicy jest przyjęcie ustaw w znowelizowanej formie.

Czytaj też:

Polska powinna iść na ustępstwa w związku z KPO? Polacy zabrali głosCzytaj też:

Prawie 4 mld euro dla Polski na odchodzenie od węgla. Wiadomo, który region dostanie najwięcej środków