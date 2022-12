Mercedes z gigantyczną inwestycją w Polsce. Powstanie nowa fabryka

W Jaworze powstanie nowa fabryka Mercedesa – informuje dziennik.pl. Inwestycja niemieckiego koncernu ma pochłonąć aż 6,1 miliarda złotych.

Elektryczne Mercedesy z Jaworza

Nowa fabryka powstanie w sąsiedztwie już istniejącego obiektu Mercedesa w Jaworze, w którym koncern produkuje silniki i akumulatory. Najnowszy obiekt będzie jednak przystosowany do zupełnie innych zadań. Jak się okazuje, koncern ma zamiar produkować w Polsce elektryczne auta dostawcze.

Porozumienie na budowę pierwszej fabryki aut Mercedesa w Polsce przedstawiciele koncernu podpisali z polskim rządem. Jest to rekordowa inwestycja w przemysł motoryzacyjny nad Wisłą. Wcześniej najdroższe były fabryki należące do Volkswagena, który za około 3,8 mld złotych postawił kompleks we Wrześni i Stellantis w Gliwicach za około 1,4 mld złotych.

Nowoczesne dostawczaki

Mercedes ma zamiar produkować w Jaworze elektryczne auta dostawcze oparte o najnowszą platformę VAN.EA – podkreśla dziennik.pl. W przyszłości planowana jest również produkcja dla amerykańskiej marki Rivian. Nowa inwestycja jest częścią strategii, w której Mercedes planuje całkowite przejście na pojazdy elektryczne.

– Reorganizujemy naszą europejską sieć produkcyjną. Włączenie do niej całkowicie nowej fabryki dzięki wykorzystaniu istniejącego zakładu Mercedes-Benz w Europie Środkowo-Wschodniej pomoże nam zapewnić długoterminową konkurencyjność naszych niemieckich fabryk i umożliwi udane wejście Mercedes-Benz Vans w erę elektryczną – powiedział, cytowany przez dziennik.pl Mathias Geisen, szef Mercedes-Benz Vans.

