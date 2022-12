Moskwa: W najbliższych dniach zmiany w Czystym Powietrzu. Chodzi m.in. o wysokość dopłaty

Minister środowiska i klimatu Anna Moskwa zapowiedziała, że rząd w najbliższych dniach przedstawi zmiany w programie Czyste Powietrze, z którego realizowane są m.in. dopłaty na wymiany pieców węglowych.

Będą zmiany w Czystym Powietrzu

Szefowa resortu poinformowała, że do tej pory w ramach programu Czyste Powietrze wpłynęły wnioski na blisko 10 miliardów złotych. – To pokazuje, że jest to program dobry i kompleksowo skrojony – przyznała Anna Moskwa. Powiedziała także, że w związku z dynamicznymi zmianami na rynku, należy się w najbliższych dniach spodziewać zmian w programie.

– W najbliższych dniach będziemy komunikować zmiany. Można się domyślić, analizowaliśmy zmiany cen usług i towarów na rynku. Będzie więc zmiana finansowa. Na bieżąco obserwujemy jak jeszcze przyspieszyć ścieżkę wypłaty. Jedna ze zmian, która już była, to zaliczka 50-procentowa wypłacana wykonawcy w terminie 14 dni. Idziemy więc w kierunku przyspieszenia ścieżki, aby zmobilizować fundusz, a także obywatela, który to wsparcie otrzymuje – poinformowała szefowa resortu.

Czyste Powietrze Plus

Zaliczka, o której mówiła Anna Moskwa, to tak zwany program Czyste Powietrze Plus, czyli pilotażowa odsłona programu dopłat do termomodernizacji i wymiany pieców. Główna zmiana, w stosunku do poprzednich programów tego typu, polega na tym, że osoby planujące taką inwestycję będą mogły otrzymać pieniądze, zanim jeszcze rozpoczną remont. Połowa dotacji trafi na konta wnioskodawców w terminie do 14 dni od momentu rozpatrzenia wniosku. Droga połowa już po zakończeniu prac.

Czytaj też:

Anna Moskwa o rozmowie ws. maksymalnej ceny gazu. „Zdominowaliśmy dyskusję”Czytaj też:

Okna z dopłatami. Warunki przystąpienia do programu „Czyste Powietrze”