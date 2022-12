Wielka Brytania. Co 10. młody człowiek nie chce pracować

Co dziesiąty Brytyjczyk w wieku od 18 do 24 lat, który uczy się bądź jest bezrobotny, nigdy nie zamierza podjąć pracy - wynika z sondażu Opinium Research dla City and Guild. Jedna trzecia respondentów przewiduje, że prawdopodobnie nigdy nie uda im się zrealizować swoich ambicji w zakresie kariery zawodowej.

Pesymistyczne dane płyną z badania firmy Opinium Research dla organizacji City and Guilds. Okazuje się, że młodzi Brytyjczycy (przebadano 5 tys. osób) postrzegają rynek pracy jako „wrogi" i wymagający umiejętności, których oni nie posiadają, dlatego tracą nadzieję na szanse dla siebie w przyszłej karierze zawodowej. Co 10. młody Brytyjczyk nie chce pracować Z sondażu wynika, że co dziesiąty Brytyjczyk w wieku od 18 do 24 lat, który uczy się bądź jest bezrobotny, nigdy nie zamierza podjąć pracy. Niemal co trzeci respondent uważa, że prawdopodobnie nigdy nie uda mu się zrealizować swoich ambicji dotyczących kariery zawodowej. Najczęściej taką opinię wyrażają osoby, które obecnie nie pracują oraz te, które już doświadczyły problemów i były pod opieką państwa (dotyczył ich np. problem uchodźstwa czy pobyt w więzieniu). Jedynie 17 proc. ankietowanych, którzy pracują, wykonuje zawód, który chcieliby też wykonywać w przyszłości Twórcy badania zwracają uwagę na rozbieżności, między tym, czym jest praca marzeń młodych, a tym, co oferuje brytyjski rynek pracy. Okazuje się, że 15 proc. badanych w wieku 18-24 lata marzy, aby znaleźć zatrudnienie w sektorze rozrywki, sztuki lub rekreacji. Tyle, że dziedziny te stanowią jedynie 2 proc. miejsc pracy w Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony zaledwie 2 proc. respondentów chce pracować w sektorze produkcji, a sektor ten oferuje niemal 10 proc. miejsc pracy. Z badania dowiadujemy się też, że ponad połowa młodych Brytyjczyków (53 proc.) wierzy, że za pięć lat będzie rocznie zarabiać więcej niż 30 tys. funtów (równowartość ponad 160 tys. zł). Trzy czwarte respondentów (74 proc.) chciałoby ten cel osiągnąć w ciągu dziesięciu lat. Tymczasem średnia krajowa jest obecnie na poziomie 28 tys. funtów. Co dziesiąty ankietowany nie wierzy, że kiedykolwiek będzie zarabiać powyżej średniej. Wysokie bezrobocie wśród młodych Wskaźnik bezrobocia wśród osób młodych wynosi w Wielkiej Brytanii 12,5 proc. (z wyłączeniem tych, którzy się uczą) i jest on wyraźnie wyższy niż ogólne bezrobocie na Wyspach (3,6 proc.). Z danych organizacji City and Guild wynika, że aż 16 proc. młodych Brytyjczyków nie uczy się i nie pracuje. Czytaj też:

