Bez tej piosenki nie ma świąt. George Michael nie zarobił na niej nawet jednego funta

W 2024 roku minie 40 lat od premiery „Last Christmas", piosenki bez której trudno sobie wyobrazić przedświąteczny i świąteczny czas. Utwór stworzył George Michael, w czasach gdy był członkiem duetu Wham!

Tekst piosenki artysta napisał w lutym 1984 roku w swoim dawnym pokoju dziecięcym, gdy wraz ze współtwórcą Wham! Andrew Ridgeleyem odwiedził dom rodzinny. – George wstał z sofy, na której siedzieliśmy, poszedł na górę i za godzinę wrócił ze szkieletem świątecznego klasyku – wspominał Ridgeley w udzielonym kilka lat temu wywiadzie Smooth Radio.

Dlaczego George Michael nie zarobił na „Last Christmas"?

Co ciekawe, pierwotnie „Last Christmas" miało opowiadać nie o ostatnich świętach Bożego Narodzenia, a...świętach wielkanocnych. Tej wersji nie potwierdzają jednak członkowie grupy Wham!. Uwiarygadniać ją może natomiast fakt, że – jak już wspomniano – Michael napisał tekst w lutym, czyli bliżej Wielkanocy aniżeli Bożego Narodzenia. Gdyby była to prawda, losy „Last Christmas" (a raczej „Last Easter") potoczyłyby się zupełnie inaczej i największym gwiazdkowym hitem byłoby najpewniej „All I want for Christmas Is You", który dekadę później zaśpiewała Mariah Carey.

Ostatecznie piosenka znalazła się na charytatywnym albumie, środki z jego sprzedaży przekazywano na walkę z głodem w Etiopii. Pieniądze uzyskane dzięki „Last Christmas” rokrocznie idą na cele charytatywne, co oznacza, że George Michael nie zarobił na niej ani jednego funta.

Tymczasem powiedzieć, że pieniądze z "Last Christmas" nie są małe to nic nie powiedzieć. Z wyliczeń „The Telegraph”, które przytacza „Super Express" wynika, że szlagier zarabia średnio ok. 300 tys. funtów rocznie, czyli ok. 1,5 mln zł. 38 lat od premiery, piosenka wygenerowała prawie 60 mln zł.

Okrutny los sprawił, że George Micheal zmarł 25 grudnia 2016 roku. W tamte święta „Last Christmas" zabrzmiało szczególnie.

