Czternasta emerytura w 2023 roku. Kiedy wypłaty i w jakiej wysokości?

Czternasta emerytura to wprowadzony pod koniec zeszłego roku dodatek dla emerytów i rencistów. Pierwotnie miało być to świadczenie jednorazowe, jednakże w związku z rosnącą inflacją zdecydowano o wypłaceniu „czternastki" również w tym roku, tyle, że nie jak rok temu w okresie świątecznym a na przełomie sierpnia i września. Kilka tygodni temu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ogłosił, że czternasta emerytura – podobnie jak wypłacana od kilku lat „trzynastka" – będzie świadczeniem stałym. Czy zmienią się zasady jej przyznawania? Tego dowiemy się, gdy pojawi się projekt ustawy dotyczący „czternastki". Ma to nastąpić na początku przyszłego roku.

– Przygotowujemy aktualnie projekt ustawy, który będziemy na początku roku starali się przedłożyć Radzie Ministrów – powiedziała kilka dni temu Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Czternasta emerytura – pełna kwota nie dla wszystkich

Jak informuje „Fakt", rząd najprawdopodobniej zachowa funkcjonujący do tej pory mechanizm, zgodnie z którym czternasta emerytura w pełnej kwocie (równej emeryturze minimalnej, od marca 2023 r. będzie to 1588,44 zł) przysługiwać będzie do określonego pułapu, a przy wyższych emeryturach i rentach, czternastka byłaby zmniejszana na zasadzie „złotówka za złotówkę".

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed zdradził w rozmowie z tabloidem, że wspomniany pułap będzie zachowany na poziomie z tego roku, co oznacza, że wyniesie on 2900 zł brutto. Ile czternasta emerytura wyniesie „na rękę"? Gazeta zwraca uwagę, że tu czai się pułapka, gdyż jeśli rząd nie zwolni tak jak w tym roku „czternastek" z podatku dochodowego, wówczas część osób mających ok. 2300 zł emerytury lub renty brutto, będzie musiało jeszcze dodatkowymi wypłatami podzielić się z fiskusem. „Fakt" zwrócił się z pytaniem w tej kwestii do resortów finansów i rodziny, te jednak nie udzieliły odpowiedzi.

Z wyliczeń gazety wynika, że czternasta emerytura netto dla osób z emeryturą na poziomie 3000 zł brutto, wyniesie 977,74 zł, zaś dla seniorów otrzymujących 3500 zł emerytury, będzie to niecałe 460 zł. Z kolei osoby z emeryturą wynoszącą 4000 zł brutto, w ogóle nie będą mogły liczyć na dodatek w postaci "czternastki".

Kiedy wypłaty „czternastki” w 2023 r?

Z wypowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że czternasta emerytura w 2023 roku najprawdopodobniej zostanie wypłacona na przełomie sierpnia i września, czyli w terminie zbliżonym do tegorocznego.

