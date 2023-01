Podatek cukrowy po dwóch latach. Wpływy dużo niższe od zakładanych

1 stycznia br. minęły dwa lata od wprowadzenia opłaty cukrowej. W praktyce jest ona podatkiem od napojów słodzonych. Choć jego regulacja spoczywa na sprzedawcach, a nie na konsumentach, to dla tych drugich wiązała się z podniesieniem cen tychże napoi. Opłata podzielona jest na część stałą i zmienną. Część stała to 50 groszy na litr napoju z cukrem i/lub słodzikiem, dodatek 10 gr za litr napoju z zawartością kofeiny i/lub tauryny. Z kolei część zmienna to 5 groszy za każdy gram cukru powyżej jego zawartości 5 gram na 100 ml w przeliczeniu na litr napoju. Wyznaczony został górny limit opłaty, który wynosi 1,20 zł za litr napoju.

Podatek cukrowy. Jakie wpływy po 2 latach?

Pomysłodawcą podatku cukrowego było Ministerstwo Zdrowia. Resort podkreślał, że chodzi o propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród Polaków, ale nie ukrywano również, że nie bez znaczenia są dochody, jakie podatek ma przynieść (96,5 proc. środków z opłaty trafia do Narodowego Funduszu Zdrowia, pozostałe 3,5 proc. do budżetu państwa).