Kurs akcji Apple z bolesnym spadkiem. Wszystko z jednego powodu

To nie był dobry początek 2023 roku dla Apple. Kurs akcji giganta technologicznego podczas wtorkowej sesji giełdowej spadł o ponad 4 proc. Skąd tak znaczący spadek? Komentatorzy nie mają wątpliwości, że to następstwo opóźnień w wysyłce iPhone’a 14 Pro, który jest obecnie flagowym produktem spółki.

Opóźnienia miały miejsce w newralgicznym okresie, jakim był sezon przedświąteczny. Powodem opóźnień są pandemiczne restrykcje, które wciąż obowiązują w Chinach. To właśnie w tym kraju mieści się główna siedziba fabryki Apple, która produkuje iPhone’a 14 Pro.

Wycena Apple poniżej 2 mld dol.

W następstwie wspomnianego spadku kapitalizacja rynkowa Apple spadła – po raz pierwszy od kwietnia zeszłego roku – poniżej 2 mld dolarów. Jak zauważa Business Insider, Apple był ostatnią firmą, która utrzymywała tak wysoką wycenę (Microsoft spadł poniżej tego poziomu na początku ubiegłego roku). Serwis przypomina, że po raz pierwszy technologiczny gigant przekroczył ją w sierpniu 2020 roku. Był to czas szalejącej na całym świecie pandemii i lockdownów, za sprawą których znacząca część pracowników wykonywała swoje obowiązki w domu. Home office przyczynił się do wzrostu popularności produktów Apple, odnotowano wówczas znaczący wzrost sprzedaży laptopów, rekordowe przychody odnotował również iPhone spółki. Na początku zeszłego roku wycena Apple sięgnęła ok. 3 mld dolarów.

Opublikowany na początku tego tygodnia raport Nikkei wskazuje na słabszy popyt produktów Apple, szczególnie dotyczy to takich produków jak m.in. MacBooki, AirPods czy Apple Watch.

